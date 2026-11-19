В четверг, 19 ноября, воздух прогреется лишь до +2…+3 градусов, местами пройдут небольшие осадки. В пятницу станет теплее: во второй половине дня температура поднимется до +4…+5 градусов, но вместо снега ожидается дождь. Похолодание после теплой ночи начнется уже в субботу: столбики термометров опустятся примерно к нулевой отметке. Осадки постепенно перейдут в мокрый снег.

На следующей неделе в Петербурге установится зимняя погода: температура будет держаться около нуля, а временами будет идти мокрый и обычный снег. В отдельные ночи возможны заморозки, которые могут осложнить ситуацию на дорогах как в городе, так и в Ленинградской области, предупредил Колесов.