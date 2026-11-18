Обратиться за разрешением на въезд в Словению теперь можно для посещения членов семьи с гражданством ЕС, воссоединения с ними, участия в программах международного обмена, бизнес-поездок, международных перевозок, срочного лечения, работы в спортивной организации страны.

В начале октября в МВД Словении рассказали, что европейские чиновники намерены расширить ограничения для выдачи россиянам шенгенских виз. О планах Еврокомиссии выдвинуть предложение по ужесточению правил въезда на территорию ЕС ради «противодействия гибридным угрозам» также писало издание Politico.

В середине ноября Эстония заявила, что закроет границу с Россией с 1 декабря, «чтобы снизить риски» для национальной безопасности. В Северо-Западном таможенном управлении рассказали, что за последние месяцы пассажиропотока на российско-эстонской границе уменьшился больше чем в два раза. В ведомстве считают, что причиной этого стало сокращение графика работы эстонских пунктов пропуска.