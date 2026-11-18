На старте сезона на билеты будет действовать скидка 50%. Продажи начинаются за четыре дня до даты сеанса. Кроме того, посетители смогут воспользоваться традиционным пулом бесплатных билетов: их будут выдавать на первый сеанс по будням и утренний — по выходным (в эти дни их количество будет ограниченным).

Расписание катка в этом сезоне останется таким же, как в прошлом. Со вторника по четверг и по воскресеньям первые сеансы будут начинаться в 9:30, а последние завершаться в 21:30. По пятницам и субботам кататься можно будет до 23:30. По понедельникам каток будет закрыт.

«Каток у Флагштока» находится на территории Большой Лахты. Его площадь составляет 28 тысяч квадратных метров — это крупнейший в мире каток с искусственным ледовым покрытием. За один сезон площадка может принять более миллиона посетителей.

Ранее стали известны даты открытия других крупных катков Петербурга. Раньше всех, 7 ноября, заработал Лесной каток в «Охта Парке». А во второй половине месяца, 21 ноября, синхронно откроются «Каток у моря» в «Севкабель Порту» и ледовое полотно в Новой Голландии. На Елагином острове каток заработает 1 декабря.