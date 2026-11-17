Самым высоким праздничным деревом станет ель на Владимирской площади — ее высота составит 15 метров. Еще четыре дерева высотой 14 метров установят у метро «Озерки», а также в Кронштадте, Стрельне и Пушкине. Десятиметровые ели украсят Васильевский остров, Среднеохтинский проспект и Павловск. Еще три восьмиметровых дерева появятся на площади Мужества, Политехнической улице и в поселке Усть-Ижора.

Все ели оформят светодиодными гирляндами, пластиковыми игрушками и световыми фигурами. На верхушках установят звезды. При этом конструкции должны быть рассчитаны на снегопады и сильный ветер, а электрическое оборудование — защищено от внешних воздействий.

Итоги конкурса подведут 3 декабря, а завершить монтаж подрядчик должен не позднее 19 декабря. Украшенные деревья будут стоять до 14 января, после чего их начнут разбирать и вывозить. Завершить демонтаж планируют к 10 февраля 2027 года.

Главную новогоднюю елку Петербурга на Дворцовой площади планируют зажечь 20 декабря, а завершить украшение улиц города к празднику — к 10 декабря. 12 декабря в нескольких точках города также заработает рождественская ярмарка.