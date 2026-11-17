В девяти районах города к середине декабря появятся 12 искусственных елей, на их установку потратят 13,8 млн рублей. Конкурс на поиск подрядчика, который выполнит эти работы, объявили на госзакупках.
Самым высоким праздничным деревом станет ель на Владимирской площади — ее высота составит 15 метров. Еще четыре дерева высотой 14 метров установят у метро «Озерки», а также в Кронштадте, Стрельне и Пушкине. Десятиметровые ели украсят Васильевский остров, Среднеохтинский проспект и Павловск. Еще три восьмиметровых дерева появятся на площади Мужества, Политехнической улице и в поселке Усть-Ижора.
Все ели оформят светодиодными гирляндами, пластиковыми игрушками и световыми фигурами. На верхушках установят звезды. При этом конструкции должны быть рассчитаны на снегопады и сильный ветер, а электрическое оборудование — защищено от внешних воздействий.
Итоги конкурса подведут 3 декабря, а завершить монтаж подрядчик должен не позднее 19 декабря. Украшенные деревья будут стоять до 14 января, после чего их начнут разбирать и вывозить. Завершить демонтаж планируют к 10 февраля 2027 года.
Главную новогоднюю елку Петербурга на Дворцовой площади планируют зажечь 20 декабря, а завершить украшение улиц города к празднику — к 10 декабря. 12 декабря в нескольких точках города также заработает рождественская ярмарка.
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