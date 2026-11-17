Предупреждать горожан об угрозах могут с помощью сирен, экстренных сигналов по телевидению и радио, СМС, сообщений в «Максе» и мобильного приложения «МЧС России». Система оповещения находится в состоянии постоянной готовности, утверждает Беглов. Ее плановые проверки власти проводят каждый месяц, комплексные — два раза в год. Губернатор также отметил, что Москва и Петербург договорились сотрудничать при угрозе атак дронами, а за воздушным пространством наблюдают круглосуточно.

Ранее об атаках БПЛА в Петербурге не сообщали с помощью сирен и громкоговорителей. При этом, по словам очевидцев, их могут включать в отдельных районах. Так, житель Кировского района рассказывал «Российской газете», что при атаке беспилотников в ночь на 18 октября слышал, как «громко завыли сирены». Во время последнего налета дронов на Ленобласть, который произошел 11 ноября, на улицах Невского района Петербурга прозвучало объявление об опасности БПЛА. Позже местные власти заявили «Фонтанке», что не запускали его, аудио мог включить неизвестный с автомобиля.

Нежеланием провоцировать панику объяснял весной этого года отказ от включения сирен губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, сигнал могут подать лишь при ракетной опасности, критическом количестве беспилотников или угрозе для населенных пунктов в зоне действия плана «Ковер».