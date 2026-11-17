Пользователи сообщают, что их сайты перестали открываться, а виртуальные частные серверы (VPS) не отвечают. В Timeweb подтвердили сбой, его объяснили неполадки проблемами с сетевым оборудованием. Представители компании сообщили, что инженеры занимаются восстановлением. В 14:17 пресс-служба сообщила, что устранила проблему, большая часть сервисов вновь заработала.

Также российские пользователи столкнулись с перебоями в работе Google, DeepSeek и Twitch. По данным «Эксплойт», их причины связывают с глобальным сбоем Ростелекома.

Timeweb предоставляет услуги хостинга, регистрации доменов, аренды виртуальных и выделенных серверов, а также облачные решения для бизнеса. По собственным данным компании, на ее инфраструктуре размещено более 700 тысяч сайтов.

В начале ноября у крупнейшего российского хостинг-провайдера Beget случился сбой, после которого перестали работать некоторые сайты. Его причиной стала массированная кибератака. В ночь на 4 ноября провайдер сообщил о запуске виртуального хостинга и серверов с администрированием Beget. После этого начали открываться первые сайты, заверил провайдер. При этом в результате атаки была утрачена часть бэкапов. 15 ноября в компании сообщили масштабной DDoS-атаке на свою инфраструктуру.