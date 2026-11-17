«Мы решили действовать по принципу “Срезать всегда успеем, попробуем сохранить до весны!”», — комментируют решение в Ботаническом саду.

Цветонос закрыли пирамидкой из поликарбоната, которая должна защитить его и другие растения от зимних холодов. Само соцветие дополнительно утеплили: сотрудники Ботсада сшили для него своеобразную «шубку» из поролона, рассказала куратор коллекции растений аридных областей Земли Евгения Романова. Высота части агавы, выступающей над крышей оранжереи, составила 130 сантиметров.

Это первый подобный эксперимент в истории Ботанического сада. Пока сотрудники не знают, удастся ли цветоносу пережить зиму в укрытии. Если внутри начнется гниение, его все-таки придется срезать. Но в Ботсаду надеются, что необычная конструкция поможет сохранить растение до весны.

Агаву Сальма привезли из Сухумского ботанического сада в 1946 году, когда ей было 5–10 лет. Весной этого года растение начало готовиться к своему первому и единственному цветению. После него Сальма постепенно погибнет: агава относится к монокарпическим растениям, которые цветут один раз в жизни, направляя накопленные ресурсы на образование цветков и семян. По словам Романовой, процесс увядания может завершиться только к концу следующего года.