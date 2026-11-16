Эксклюзив! Елагин остров назвал дату открытия катка. Гостей парка вновь ждет ледовое шоу от Ильи Авербуха!

Кроме того, в этом сезоне Большой каток на Елагином острове вновь станет одной из площадок Всероссийского фестиваля Winter Fest, который проводит команда фигуриста Ильи Авербуха. Даты и детали, а также полный список участников Елагин остров пока не раскрывает. В прошлом году на ледовом шоу выступали Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Анна Фролова, Глеб Лутфуллин, Алексей Усков и Лада Ильиных.

Ранее стали известны даты открытия других крупных катков Петербурга. Раньше всех, 7 ноября, заработал Лесной каток в «Охта Парке». А во второй половине месяца, 21 ноября, синхронно откроются «Каток у моря» в «Севкабель Порту» и ледовое полотно в Новой Голландии.