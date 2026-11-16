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Эксклюзив! Елагин остров назвал дату открытия катка. Гостей парка вновь ждет ледовое шоу от Ильи Авербуха!

Каток в ЦПКиО имени С.М. Кирова планируют открыть для посетителей 1 декабря, сообщили Собака.ru представители парка. В этом сезоне гостей Елагина острова вновь ждет шоу на льду от олимпийских чемпионов и легенд фигурного катания!

Фото: предоставлены ЦПКиО имени С.М. Кирова
Фото: предоставлены ЦПКиО имени С.М. Кирова

Ледовое полотно начали заливать уже в прошлую пятницу, 13 ноября, а в 20-х числах этого месяца на площадке начнут устанавливать елку, говорят представители ЦПКиО. Администрация парка пообещала сохранить привычные посетителям расписание и цены, а также насыщенную событиями афишу: в программе — выступления артистов Государственного балета на льду Санкт-Петербурга, танцевальные вечеринки и другие мероприятия от партнеров катка.

Илья Авербух
Фото: предоставлены ЦПКиО имени С.М. Кирова

Илья Авербух

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
Фото: предоставлены ЦПКиО имени С.М. Кирова

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

Кроме того, в этом сезоне Большой каток на Елагином острове вновь станет одной из площадок Всероссийского фестиваля Winter Fest, который проводит команда фигуриста Ильи Авербуха. Даты и детали, а также полный список участников Елагин остров пока не раскрывает. В прошлом году на ледовом шоу выступали Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Анна Фролова, Глеб Лутфуллин, Алексей Усков и Лада Ильиных.

Ранее стали известны даты открытия других крупных катков Петербурга. Раньше всех, 7 ноября, заработал Лесной каток в «Охта Парке». А во второй половине месяца, 21 ноября, синхронно откроются «Каток у моря» в «Севкабель Порту» и ледовое полотно в Новой Голландии

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