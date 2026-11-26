Как драматическая судьба дипломата Османской империи предопределила появление одного из самых знаменитых зданий города и как этот адрес вошел в литературную историю Петербурга? Собака.ru совместно с историком Львом Лурье исследует Дом Мурузи как исторический, культурный и гастрофеномен: от обстоятельств его строительства (не обошлось без шпионских интриг!) до новейших проектов резидентов (лектория в бывшем салоне Мережковских и бара с меню по мотивам гастропривычек Иосифа Бродского — оба с интерьерами от известного архитектора, а по совместительству однофамильца великого поэта!).
Дом Мурузи как исторический феномен: от сына турецкого шпиона до поэтов Серебряного века
Первым известным владельцем участка, на котором сегодня стоит Дом Мурузи, был русский дипломат и путешественник Николай Резанов — тот самый, чья история любви к калифорнийской красавице Кончите легла в основу рок-оперы «Юнона и Авось». В 1820-х годах его наследники продали землю купцу Александру Меншуткину, сын которого, Николай, прославился как химик. Следующим собственником стал Василий Кочубей, а в 1874 году вдова князя продала владение Александру Мурузи. Его отец, Дмитрий Мурузи, был влиятельным дипломатом Османской империи, чья судьба оказалась тесно связана с историей России.
Лев Лурье
историк
В XVIII — начале XIX века во многих вопросах турки полагались на так называемых фанариотов — греков (после падения Константинополя в 1453 году оказавшихся под властью Османской империи) из стамбульского квартала Фанар. Использовали их примерно так, как большевики использовали военспецов. Впоследствии фанариоты были наместниками в Молдавии и Валахии, на территории нынешних Молдавии и Румынии. К одной из таких влиятельных семей принадлежал и Дмитрий Мурузи.
В 1806 году между Россией и Османской империей началась очередная война, которая затянулась на шесть лет. Ситуацию осложнил Тильзитский мир, заключенный с Францией годом позже. Соглашение было временным: обе стороны готовились к новому столкновению. Продолжавшиеся бои с турками отвлекали силы русской армии, необходимые для противостояния нарастающей угрозе со стороны Наполеона. Требовалось как можно скорее урегулировать конфликт.
Лев Лурье
историк
Александр I назначил главнокомандующим человека, которого он не любил, не уважал и даже презирал, — Михаила Илларионовича Кутузова. Тот был замешан в убийстве его отца, и вообще у него было много недостатков, о которых не сообщает Лев Николаевич Толстой. Но было и два достоинства: он был абсолютным гением пиара, что как раз отражено в «Войне и мире», и искуснейшим интриганом-дипломатом.
Понимая, что времени мало и необходимо завершить войну до нового столкновения с Наполеоном, Кутузов начал мирные переговоры. Одним из ключевых представителей османской стороны стал Дмитрий Мурузи — главный драгоман, то есть переводчик и дипломат, представлявший турецкие интересы. Полководцу удалось его завербовать: с согласия Александра I Мурузи пообещали крупное вознаграждение и покровительство короны. В случае разоблачения он и его семья могли переселиться в Россию и рассчитывать на благоприятные условия жизни.
Лев Лурье
историк
В 1812 году, несмотря на горячие возражения французов, турки заключают соглашение. Мурузи сообщил Кутузову, на какие крайние уступки они готовы пойти. Ну и выяснилось, что максимальное русское требование — включить и Молдавию, и Валахию в состав России — не получится, а провести границу по реке Прут — пожалуйста. Таким образом, в состав России вошла Бессарабия, впоследствии ставшая Бессарабской губернией со столицей в Кишиневе.
После заключения Бухарестского мира Дмитрий Мурузи вернулся к османской службе, но вскоре был обвинен в предательстве и казнен. Его близкие впоследствии перебрались в Российскую империю, где получили обещанное покровительство и владения в Бессарабии. Сын Дмитрия, Александр, воспитывался в Пажеском корпусе, служил в лейб-гвардии Кирасирском Ее Величества полку и сделал успешную военную карьеру. Выйдя в отставку, состоятельный князь решил построить в Петербурге доходный дом — ныне знаменитый Дом Мурузи.
Дом Мурузи возвели в 1874–1877 годах по проекту архитектора Алексея Серебрякова при участии Петра Шестова и Николая Султанова. Пятиэтажное здание стало одним из самых ярких образцов неомавританского стиля в Петербурге: фасады украсили подковообразные арки, терракотовые колонны и арабески — восточные орнаменты из геометрических и растительных мотивов. Такой архитектурный выбор подчеркивал происхождение хозяина.
Лев Лурье
историк
Строительство совпало с изменением репутации Литейной части. Как на наших глазах Петроградская сторона превратилась из периферии в центр, так и Литейная часть преобразилась при Александре II. Она стала комфортным для жизни районом — без обилия магазинов и ресторанов. Здесь было тихо, гуляли в Таврическом саду, катались на коньках, еще было место для новых особняков. А захотел поесть — ехал в «Медведь» или «Донон». Постепенно район приобрел военно-аристократический характер. Так что Дом Мурузи построили вовремя — именно тогда, когда цены на местную недвижимость пошли вверх.
Для себя князь Мурузи устроил роскошную 26-комнатную квартиру на втором этаже, выходящую на Литейный проспект. Остальные сдавал внаем — преимущественно представителям греческой общины. После смерти князя его вдова обращалась за финансовой помощью к Александру III, ссылаясь на заслуги рода перед Россией. Император выделил ей еще несколько сотен тысяч рублей, но подчеркнул, что делает это в последний раз. В конце концов дом перешел к Оскару Рейну — сподвижнику Николая Муравьева-Амурского, участвовавшему в освоении Дальнего Востока. Тот владел зданием вплоть до своей смерти в 1917 году.
Лев Лурье
историк
Со второй половины XIX века юг Литейной части стал самым литературным районом Петербурга, и на его территории начали селиться люди свободных профессий. Здесь жили Суворин и Некрасов, располагались редакции и типографии. Неслучайно неподалеку поселился и Достоевский, чтобы пешком добираться до издателей. Если посмотреть на количество мемориальных досок, то наибольшее их скопление мы увидим как раз на юге Литейной части. Так что Дом Мурузи был вполне удачным местом и для тех, чей заработок был связан с периодической печатью.
Музей «Полторы комнаты» в квартире Иосифа Бродского
Дом Мурузи как культурный феномен: от музея в квартире Бродского до лектория в салоне Мережковских
Литературная жизнь здесь кипит и в XXI веке: в бывших жилых интерьерах проходят лекции, выставки, спектакли и встречи с известными деятелями культуры и искусства. Причем сразу на двух этажах — в мемориальном пространстве Нобелевского лауреата по литературе и в апартаментах, где когда-то собирались писатели, поэты и другие представители Серебряного века.
«Полторы комнаты»
«Эти десять квадратных метров были моими — лучшие десять квадратных метров, что я знал в жизни», — писал поэт Иосиф Бродский в автобиографическом эссе «Полторы комнаты» 1985 года. В Доме Мурузи его семья занимала часть анфилады общей площадью 40 кв. м: одну большую комнату и часть смежной, отгороженную для будущего нобелелиата. В этих причудливых полутора комнатах поэт прожил 17 лет — вплоть до отъезда в эмиграцию в 1972-м.
В 2015 году это пространство впервые распахнуло двери для широкой публики, но лишь на один день — в честь 75-летия Бродского. В 2017 году к работе над проектом присоединился предприниматель Максим Левченко: был запущен портал Brodsky.online, рассказывающий о жизни и творчестве поэта, а в 2018 году выкуплена соседняя квартира — это позволило разделить жилую и нежилую части действующей «коммуналки» и существенно расширить территорию будущего музея.
В 2020 году, после серьезных работ по реставрации и консервации полутора комнат, объединения двух квартир и ремонта, состоялось официальное открытие частного музея «Полторы комнаты». Мемориальная часть хранит память о Бродском и его семье. В основе ее концепции — сохранение подлинной пустоты, о которой писал поэт: «Остальное — их [Марии Моисеевны и Александра Ивановича, родителей поэта] плоть, их одежда, телефон, ключ, наше имущество и обстановка — утрачено и никогда не вернется, как будто в полторы наши комнаты угодила бомба».
Новые помещения стали экспозиционно-событийным пространством. Прямо сейчас здесь проходит выставка «Доверяй только твоей тревоге» (до 23 января), которую художница Александра Паперно посвятила Риду Грачеву — поэту и другу Бродского, Гордина и Битова. В лектории проходят встречи с литературоведами, искусствоведами, поэтами и исследователями эпохи, а актер Евгений Цыганов представляет свои спектакли по пьесам Бродского и сам выступает в них — ближайшее событие с его участием состоится 16 декабря.
«Квартира № 34», где более 100 лет назад жили Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский
«Квартира № 34»
Буквально над полутора комнатами семьи Бродских жили Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус — поэты переехали сюда сразу после свадьбы в 1889 году и оставались до 1892-го. Им так понравился этот дом, что впоследствии они сменили в нем четыре квартиры и прожили в общей сложности 23 года. Здесь супруги устраивали знаменитые литературные собрания — их салон стал одним из самых известных в Петербурге на рубеже веков.
Весной 2023-го пространство открылось как часть экосистемы «Полутора комнат». В «Квартире № 34» архитектор Александр Бродский использовал знакомую по интерьерам музея фанеру (например, на стеллажах из нее можно найти уникальную подборку книг!), развесил на стенах грузинские ковры, восстановил камин — и все это с видом на Спасо-Преображенскую площадь и перспективу улицы Пестеля, который открывается из эркера и с двух балконов.
Квартиру можно было арендовать, но позже от этой идеи пришлось отказаться — спрос оказался слишком велик. С тех пор здесь проходят выставки: показывали в том числе графику Льва Юдина и экспозицию «От руки» под кураторством Марины Лошак, а еще продавали искусство в рамках ярмарки KGallery «Из профессорской квартиры».
Этой зимой «Квартира № 34» трансформируется в «Зимнюю гостиную» Дома Культуры Льва Лурье, в которой будут проходить почти все события ДК — их проведут постоянные лекторы и приглашенные спикеры. За программой можно следить по ссылке, а вот некоторые хайлайты ближайшей афиши.
- 29 ноября историк Лев Лурье расскажет о связи Дома Мурузи и русской культуры (спойлер: не только Бродский!), а 3 декабря — о здании «как Ноевом ковчеге».
- 6 декабря гид Константин Шолмов устроит марафон, посвященный петербургской питейной традиции.
- 19 декабря эрмитажный археолог Александр Бутягин объяснит, как понять, искусство перед нами или нет.
- 20 декабря коллекционер книжной графики Ольга Шалагаева поведает о елочных игрушках и зимних картинках из детства.
- 25 декабря выпускница Школы гидов Льва Лурье Анна Маркович поможет проследить, как менялись стандарты празднования Рождества.
- 27 декабря ресторанный критик Тамара Иванова-Исаева раскроет историю происхождения «шубы» и оливье.
Китайский бар-закусочная «Пища династии Минь» в полуподвале Дома Мурузи
Дом Мурузи как гастрофеномен: от коктейльного бара в книжном до китайской закусочной в полуподвале
Изучать биографии великих можно не только по книгам, но и по меню — от любимых блюд поэтов и писателей до напитков их эпох. В Доме Мурузи работают три гастрономических проекта, созданных командой Follow The Rabbits (El Copitas, Paloma Cantina) совместно с музеем «Полторы комнаты». Интерьеры каждого из них разработал архитектор Александр Бродский.
«Пища династии Минь»
Китайский бар-закусочная в полуподвале Дома Мурузи от команды Follow The Rabbits (El Copitas, Paloma Cantina и др.) и музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты». На цокольном этаже выстроили целый лабиринт кирпичных стен (без дверей!) — пространство организовал амбассадор «бумажной архитектуры» Александр Бродский: он же оформлял экспозицию музея.
Кабинки с бамбуковыми жалюзи, самый маленький коктейльный бар, две открытые кухни, а еще чайная комната и аквариум с поющими розовыми лягушками! Главный гастрохит — пекинская утка, которую готовят почти две недели и подают с тончайшими блинчиками и соусом хойсин. В меню — димсамы, цзяоцзы, битые огурцы и лапша, а в барной карте — коктейли с китайским характером, байцзю, саке и другие специалитеты прямиком из Азии.
«Конец прекрасной эпохи»
Бар с коктейлями, посвященными эпохе Бродского, винтажной посудой и коллекцией ретроалкоголя в книжном магазине при музее «Полторы комнаты». Такая непростая схема родилась благодаря коллаборации предпринимателя Максима Левченко и команды El Copitas — единственного российского бара, вошедшего в десятку лучших в мире!
На полке за барной стойкой хранятся образцы напитков из тех же партий, которые оценивал сам Иосиф Александрович. Попасть в музей можно через секретный проход из соседнего зала — там прорубили окно, чтобы не тревожить соседей по жилой парадной. Здесь целый алтарь с изданиями о Бродском и книгами его друзей. Тут же продают сувениры, а рядом — раритетная картотека с открытками, на которых стихи и рисунки поэта, а также фотографии, сделанные его отцом.
«Шалман»
«Вхожу в шалман, заказываю двести», — писал Бродский. Новый бар в Доме Мурузи от верховных барных деятелей из El Copitas Игоря Зернова, Артема Перука и Николая Киселева и музея «Полторы комнаты». За интерьер заведения с нержавейкой и зеркалами, уходящими в бесконечность, тоже отвечает Александр Бродский — именно он оставил сразу два отпечатка своей правой руки на одной из колонн.
Листинг блюд — это течение по волнам памяти Иосифа Александровича. Здесь и пельмени, которые поэту в Америке готовила жена Юза Алешковского, и печень по-венециански, как ее готовили в обожаемой Бродским Венеции. За свою жизнь он объездил больше половины мира: были и геологические экспедиции (Якутия, Киргизия, Белое море), и путешествия по Италии, Турции, Мексике (поэтому в меню найдутся и соленые яблоки со сливами, и макароны по-флотски, и чили кон карне). Шефом проекта выступил Сергей Ким (победитель премии «Что где есть в Петербурге» — 2026 в номинации «Прорыв года среди шеф-поваров»).
Текст: Инна Метелькова, Дарья Гладких и Олеся Хабиби
Собака.ru также благодарит за помощь в подготовке материала историка Льва Лурье
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