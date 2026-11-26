Дом Мурузи как культурный феномен: от музея в квартире Бродского до лектория в салоне Мережковских

Литературная жизнь здесь кипит и в XXI веке: в бывших жилых интерьерах проходят лекции, выставки, спектакли и встречи с известными деятелями культуры и искусства. Причем сразу на двух этажах — в мемориальном пространстве Нобелевского лауреата по литературе и в апартаментах, где когда-то собирались писатели, поэты и другие представители Серебряного века.

«Полторы комнаты»

«Эти десять квадратных метров были моими — лучшие десять квадратных метров, что я знал в жизни», — писал поэт Иосиф Бродский в автобиографическом эссе «Полторы комнаты» 1985 года. В Доме Мурузи его семья занимала часть анфилады общей площадью 40 кв. м: одну большую комнату и часть смежной, отгороженную для будущего нобелелиата. В этих причудливых полутора комнатах поэт прожил 17 лет — вплоть до отъезда в эмиграцию в 1972-м.

В 2015 году это пространство впервые распахнуло двери для широкой публики, но лишь на один день — в честь 75-летия Бродского. В 2017 году к работе над проектом присоединился предприниматель Максим Левченко: был запущен портал Brodsky.online, рассказывающий о жизни и творчестве поэта, а в 2018 году выкуплена соседняя квартира — это позволило разделить жилую и нежилую части действующей «коммуналки» и существенно расширить территорию будущего музея.