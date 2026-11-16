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За теплой неделей в Петербурге последует похолодание

Вся следующая неделя в городе будет «относительно теплой», однако в третьей декаде ноября синоптики все отчетливее видят перспективы похолодания, пишет синоптик Александр Колесов.

Sergey Zuenok / Shutterstock.com

В понедельник, 16 ноября, циклон медленно приближается к Петербургу с запада, поэтому осадки пока обходят город стороной. Во вторник, 17 ноября, он окажется над центральной Балтикой: в Петербурге пройдет небольшой дождь, а в Ленинградской области, особенно в восточных и центральных районах, возможны мокрый снег и снег.

Температура в ближайшие семь дней будет меняться незначительно — в пределах +1…+5 градусов. При этом ветер останется умеренным: его скорость не превысит 5-10 метров в секунду. Циклон будет держаться западнее Ленинградской области, поэтому ветер ожидается преимущественно южный и юго-восточный. По словам Колесова, снижение температуры может начаться уже со следующих выходных, хотя точные сроки еще предстоит уточнить.

Первая половина ноября в Петербурге оказалась теплее климатической нормы на 2,4 градуса. Впрочем, нынешний ноябрь не стал рекордно теплым: за последние десятилетия первая половина месяца была теплее в 15 случаях.

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