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Сезон световых фонтанов в Петербурге стартует в середине ноября

В сквере у Казанского собора вечером 16 ноября вновь заработает световой фонтан, а 20 ноября на этой локации пройдет первое в этом сезоне световое шоу. Оно будет посвящено Дню рождения Деда Мороза. Включение инсталляций анонсировали в Смольном.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга
Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Световой фонтан, который обещают включить вечером в понедельник, выполнен в форме раскрывающегося бутона — символа зарождения жизни и надежды, поясняют в городском правительстве. Световые струи будут имитировать движение воды.

Светодинамические инсталляции впервые появились в декабре 2025 года в Казанском и Нахимовском скверах, они проработали до конца марта 2026 года. Каждую пятницу арт-объекты становились декорациями тематических световых шоу.

В этом сезоне их продолжат проводить, говорят городские власти. В декабре световой фонтан зажжется в Нахимовском сквере. Его конструкция будет напоминать струи летнего фонтана и строгие вертикали труб крейсера «Аврора», рассказывают в Смольном.

За создание инсталляций в фонтанах отвечает «Ленсвет». В холодное время года чаши искусственных городских водоемов превращают в световые арт-объекты. Их конструкции выполнены из алюминиевого каркаса и светодиодных гирлянд, которые устойчивы к воздействию влаги и ветра. Благодаря программируемым сценариям инсталляции могут менять цвет, интенсивность и динамику свечения.

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