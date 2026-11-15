В Петербурге появились шесть новых точек для сбора вещей проекта «Спасибо!»

Приносить можно чистую одежду, обувь, аксессуары и книги, сообщили в проекте. После сортировки вещи передают нуждающимся, отправляют на переработку или продают в магазинах «Спасибо!». Часть средств от продажи направляют в благотворительные фонды Петербурга.

Адреса и часы работы новых точек:

Большой Сампсониевский проспект, 61, литера А – на улице у входа в Grow Up. Круглосуточно.

Улица Димитрова, 39, корпус 3 – внутри здания у входа в «Пятёрочку». С 08:00 до 23:00.

Красногвардейская площадь, 3, литера Е – на парковке Design District DAA. С 08:00 до 22:00.

Проспект Просвещения, 43 – внутри «Парк Молла», у главного входа. С 10:00 до 22:00.

Большой проспект В. О., 16 / Волжский переулок, 7 / 5-я линия В. О., 14 – во дворе Василеостровского рынка. С воскресенья по четверг – с 11:00 до 22:00, в пятницу и субботу до 23:00.

Почтамтская улица, 14, литера А – внутри Государственного музея истории религии, в зоне отдыха. В понедельник и с четверга по воскресенье – с 10:00 до 18:00, во вторник – с 13:00 до 21:00.

«Спасибо!» – петербургский проект, который работает с 2010 года и объединяет благотворительные магазины, контейнеры для сбора и центр бесплатной выдачи вещей.