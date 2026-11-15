В Академии Штиглица назвали даты «Елки под куполом». Когда откроются другие ярмарки Петербурга

«Елка под куполом» в Академии Штиглица пройдет 19 и 20 декабря. В центральном зале представят керамику, украшения, текстиль, графику и живопись.

12 и 13 декабря в Vokzal 1853 состоится «Светский винтаж» с предметами для сервировки, аксессуарами, елочными игрушками и вещами локальных брендов.

В «Севкабель Порту» пройдут сразу три ярмарки. 12 и 13 декабря состоится «Огонек» – фестиваль кофе, чая и подарков. 19 и 20 декабря здесь проведут «Маркет у Моря», а 26 и 27 декабря – «Петербургскую ярмарку».

На городских площадях и улицах Рождественская ярмарка будет работать с 12 декабря по 10 января 2027 года на Манежной, Дворцовой и Московской площадях, Кленовой и Малой Садовой улицах. Там разместят праздничные домики, елки и световые инсталляции.

Из-за подготовки к ней в центре уже начали ограничивать движение, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Комитет по транспорту. С 17 ноября по 23 января закроют Манежную площадь, Итальянскую улицу от Малой Садовой до Манежной и Кленовую от Манежной до Инженерной.

С 4 декабря по 15 января перекроют проезд на Дворцовой площади от Певческого моста до Миллионной улицы. В этот же период у домов № 36–38 на Миллионной сузят проезжую часть.