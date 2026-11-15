В ночь на 15 ноября отменили разводку мостов в Петербурге

В ночь с 14 на 15 ноября мосты в Петербурге не разводили из-за непогоды, сообщили в «Мостотресте». Кроме того завершился навигационный период для Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов. За этот год их разводили 16 раз, в девяти случаях для технических работ.

Теперь переправы будут готовить к зиме. Сампсониевский мост планируют разводить в ночи с 16 на 17 и с 17 на 18 ноября, Кантемировский – с 18 на 19 и с 19 на 20 ноября, Гренадерский – в четыре ночи подряд с 23 на 24 по 26 на 27 ноября.

Работы запланированы в промежутке с 01:30 до 04:30. При этом мосты не обязательно будут оставаться разведенными все три часа.

Разводка мостов через Неву, Большую и Малую Неву продолжится до 30 ноября.