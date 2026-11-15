Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В ночь на 15 ноября отменили разводку мостов в Петербурге

Одновременно с этим 15 ноября завершился навигационный сезон для трех переправ на рукавах Невы.

gumbao/Shutterstock

В ночь с 14 на 15 ноября мосты в Петербурге не разводили из-за непогоды, сообщили в «Мостотресте». Кроме того завершился навигационный период для Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов. За этот год их разводили 16 раз, в девяти случаях для технических работ.

Теперь переправы будут готовить к зиме. Сампсониевский мост планируют разводить в ночи с 16 на 17 и с 17 на 18 ноября, Кантемировский – с 18 на 19 и с 19 на 20 ноября, Гренадерский – в четыре ночи подряд с 23 на 24 по 26 на 27 ноября.

Работы запланированы в промежутке с 01:30 до 04:30. При этом мосты не обязательно будут оставаться разведенными все три часа.

Разводка мостов через Неву, Большую и Малую Неву продолжится до 30 ноября.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: