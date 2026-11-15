В Петербурге потеплеет до +8 градусов

15 ноября погоду в Петербурге определят теплые и умеренно влажные воздушные массы с Атлантики, сообщил синоптик Михаил Леус. Ожидается облачность с прояснениями. В городе воздух прогреется до +6…+8 градусов, в Ленинградской области до +4…+9.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду с порывами. Атмосферное давление повысится до 757 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормы.

В понедельник, 16 ноября, Леус прогнозирует погоду без осадков. Ночью температура составит +1…+3 градуса, днем +3…+5.

Потепление будет непродолжительным, предупредил накануне синоптик Александр Колесов. По его прогнозу, во вторник, 17 ноября, к региону приблизится следующий циклон, который принесет дожди.