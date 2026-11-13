Петербургу не хватает дворников. Смольный ищет работников через сервисы поиска подработок

На подработку чаще всего выходят студенты. Например, в Василеостровском районе к уборке подключились учащиеся Горного университета. Их смены организовали так, чтобы к утру тротуары уже были чистыми — до того, как на улицах появятся пешеходы и автомобили.

Сейчас временные дворники подметают дорожки и очищают урны. В их обязанности также входят сбор мусора, листвы, веток, камней и песка, уборка территорий у подъездов, очистка крышек колодцев, водостоков и ливневок. Когда выпадет снег, к этому списку добавится борьба с гололедом и сугробами.

Работникам выдают перчатки и инвентарь, а деньги за смену перечисляют в тот же день. Как писал Смольный в начале ноября, час работы стоит от 500 рублей, продолжительность смены — от двух до восьми часов. Исполнители оформляются как самозанятые и самостоятельно платят налоги. При этом договор с платформой заключают не городские учреждения, а подрядчики, отвечающие за ручную уборку. Пащенко сравнивает принцип работы платформы с такси: желающие выбирают доступные смены и предлагают, за какую сумму готовы выполнить услуги.

По данным чиновника, комплектованность жилищных агентств дворниками, занятыми уборкой внутриквартальных территорий, сегодня составляет 86%. При этом для работы зимой этот показатель должен составлять не менее 95%. В конце октября вице-губернатор Евгений Разумишкин заявлял, что городу также требуются дополнительные водители и механизаторы.