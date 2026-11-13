Муралами распишут пять локаций в Петербурге. Эскизы выберут городские власти на конкурсе

Архитектурный конкурс «Искусство в городе», по результатам которого Смольный отберет эскизы для росписи стен в Петербурге, запустил Комитет по градостроительству и архитектуре. Четыре работы победителей нанесут на городские фасады уже 1 декабря. Их авторы получат денежное вознаграждение. Итоги подведут 2 декабря.
Площадки для муралов будут разноплановыми, говорят в комитете. Среди них:
- школа №152 на улице Стахановцев,
- спортцентр «Физкультура и здоровье» на Московском проспекте,
- спортивно-концертный комплекс парка «Дубки» в Сестрорецке,
- внутренние стены перехода в створе улицы Смолячкова,
- внутренняя сторона ограждения спортивной площадки на 17-й линии Васильевского острова.
В основе эскизов, которые разработают художники, лежит тема «Как меняется Петербург?». Инициатором конкурса выступило креативное агентство в сфере уличной культуры PUBLICART. Оно же и займется организацией росписей. Работы планируют провести с 24 ноября по 1 декабря. Общий призовой фонд конкурса составляет 2 млн рублей, он предусматривает расходы на нанесение рисунков.
Кирилл Рейнхольдс
руководитель PUBLICART и член жюри конкурса
Этот конкурс вырос из нашего диалога с городом, который мы ведем с июня прошлого года. В итоге в Петербурге появятся первые официально согласованные муралы, а для города с богатой историей это поиск баланса между уважением к наследию и современным искусством.
Заявки и эскизы принимают с 18 ноября до 15:00 23 ноября либо онлайн — через регистрацию на сайте организатора, либо офлайн — в здании комитета на Ломоносова, 2. При онлайн-подаче бумажный эскиз все равно необходимо предоставить по указанному адресу. С вопросами участники могут обратиться на почту oermolova@kga.gov.spb.ru. Жюри, куда входят представители архитектурного и художественного сообщества Петербурга, рассмотрит работы 24 ноября. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте КГА.
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