Муралами распишут пять локаций в Петербурге. Эскизы выберут городские власти на конкурсе

Заявки и эскизы принимают с 18 ноября до 15:00 23 ноября либо онлайн — через регистрацию на сайте организатора, либо офлайн — в здании комитета на Ломоносова, 2. При онлайн-подаче бумажный эскиз все равно необходимо предоставить по указанному адресу. С вопросами участники могут обратиться на почту oermolova@kga.gov.spb.ru. Жюри, куда входят представители архитектурного и художественного сообщества Петербурга, рассмотрит работы 24 ноября. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте КГА.