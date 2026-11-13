Заксобрание упростило получение земли под строительство мусорных заводов

Для этого инвесторам достаточно включить планы по созданию таких производств в территориальную схему обращения с отходами. Ее утверждает Комитет по природопользованию. Речь, например, может идти о заводах по переработке пластиковых отходов и пленки, комплексах по компостированию осадков сточных вод или предприятиях по переработке старой одежды.

Власти рассчитывают, что новый порядок сократит административные барьеры и ускорит строительство экологических производств. Благодаря этому больше отходов смогут отправлять на вторичную переработку и превращать в полезное сырье, а не на свалки, полагают в Смольном.

В октябре Петербург впервые разработал единую программу по обращению с отходами. Одна из ее главных целей — обеспечить к 2030 году обработку 100% ТКО. Для этого в городе планируют создать новые мощности. К концу десятилетия они должны позволять обрабатывать до 1,95 млн тонн ТКО в год и утилизировать более 1 млн тонн.