Зимние домики для новорожденных нерп построят на Ладоге

Специалисты надеются, что сооружения решат проблему, которую принесло глобальное потепление: нерпам стало не хватать снега и льда, чтобы прятать детенышей, — те все чаще оказываются без необходимого укрытия.

Для тюленьих «детсадов» зооволонтеры выбирают те участки акватории Ладожского озера, которые больше всего могли бы подойти нерпам для рождения потомства. Сотрудники фонда заранее развозят по островам материалы для строительства тростниковых убежищ, так как зимой это будет делать неудобно. Кроме того, звуки стройки могут отпугнуть животных от мест предполагаемого размножения. При этом специалисты не ждут, что в первые годы стройки нерпы сразу же начнут использовать домики в качестве убежища.

«Наша цель — приучить их к присутствию этих конструкций, добиться того, чтобы тростниковые хижины стали привычной деталью пейзажа. Надеемся, что после этого нерпы начнут исследовать навесы на пригодность для выращивания потомства», — говорят в «Фонде балтийской нерпы».