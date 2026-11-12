Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Тихвин станет «новогодней столицей» Ленобласти в 2027 году

Город, в котором регион проведет основные праздничные мероприятия на рубеже 2027 и 2028 годов (в том числе новогоднюю губернаторскую елку!), впервые определили по итогам специального конкурса, сообщили в администрации Ленобласти.

Tsuguliev / Shutterstock.com

Всего за право стать главной площадкой новогодних праздников боролись пять населенных пунктов: Тихвин, Выборг, Отрадное, Новоселье и Петровское. Главы муниципалитетов защищали проекты праздничного оформления городов и поселков, а также представили концепции новогодних событий. Победителя определяла комиссия под председательством вице-губернатора по внутренней политике Константина Патраева.

Напомним, что главную новогоднюю ель Петербурга на Дворцовой площади обещают зажечь праздничными огнями 20 декабря. Чуть раньше, 12 декабря, в городе заработает рождественская ярмарка. В этом сезоне ее площадки появятся на на Манежной, Дворцовой и Московской площадях, Кленовой и Малой Садовой улицах. На оформление ярмарки город потратит почти 100 млн рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: