Тихвин станет «новогодней столицей» Ленобласти в 2027 году

Всего за право стать главной площадкой новогодних праздников боролись пять населенных пунктов: Тихвин, Выборг, Отрадное, Новоселье и Петровское. Главы муниципалитетов защищали проекты праздничного оформления городов и поселков, а также представили концепции новогодних событий. Победителя определяла комиссия под председательством вице-губернатора по внутренней политике Константина Патраева.

Напомним, что главную новогоднюю ель Петербурга на Дворцовой площади обещают зажечь праздничными огнями 20 декабря. Чуть раньше, 12 декабря, в городе заработает рождественская ярмарка. В этом сезоне ее площадки появятся на на Манежной, Дворцовой и Московской площадях, Кленовой и Малой Садовой улицах. На оформление ярмарки город потратит почти 100 млн рублей.