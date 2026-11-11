В «Шушарах-2» построят индустриальный парк на 1,5 тысячи рабочих мест

По оценке властей, проект позволит создать около 1,5 тысячи рабочих мест. Договор с инвестором о появлении «Петербургского индустриального парка» заключили на Петербургском международном экономическом форуме несколько лет назад.

Одним из основных объектов станет научно-технический комплекс, где будут проводить исследования для газодобывающей и газоперерабатывающей отраслей.

Индустриальный парк разместится на участке между Крановым, Механическим и Николаевским проездами и улицей Ленина. Всего здесь планируют возвести 22 капитальных объекта. Для обеспечения их работы предусмотрено строительство 48 трансформаторных подстанций.

Договоренность о создании комплекса Смольный и ООО «Газтехкомплектация» заключили еще в 2021 году на ПМЭФ. За прошедшее время стоимость проекта выросла: первоначально инвестор планировал вложить в него 11 млрд рублей, однако теперь сумма увеличилась до 45 млрд.