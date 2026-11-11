Суд снял запрет на снос здания «школы Берггольц»

Активисты пытались добиться сохранения здания на проспекте Обуховской Обороны, 54, и оспорить решение Комитета по охране памятников, который отказался признать его объектом культурного наследия. Для этого градозащитники обратились в городской суд, требуя отменить это решение ведомства. Они также настаивали на проведении новой историко-культурной экспертизы здания. КГИОП, выступающий ответчиком по делу, возражал против повторного исследования, утверждают активисты.

Также активисты пытались добиться запрета на демонтаж здания до окончания судебного разбирательства. Сначала Горсуд не удовлетворил это требование: судьи сочли, что градозащитники не доказали наличие реальной угрозы сноса.

Однако в августе апелляционная инстанция пересмотрела этот вывод. Второй апелляционный суд учел, что в материалах дела есть письма и проектная документация, подтверждающие намерение снести здание ради строительства Большого Смоленского моста, и запретил проводить на объекте любые демонтажные работы до вступления в силу окончательного решения по спору. При этом в конце июля городской суд признал законным отказ включить «школу Берггольц» в список памятников архитектуры.

В здании на проспекте Обуховской Обороны, 54 располагалась школа № 117, где в 1920-х училась будущая поэтесса Ольга Берггольц. В 1941 году в этом же доме формировалась дивизия народного ополчения Володарского района.