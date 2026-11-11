Прожиточный минимум в Ленобласти поднимут почти на 1,4 тысячи рублей

С 1 января прожиточный минимум в среднем на человека в регионе вырастет с 20 265 до 21 643 рублей. Постановление об этом подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Также с начала 2027 года прожиточный минимум в регионе вырастет для:
- трудоспособного населения — с 22 089 до 23 591 рублей;
- пенсионеров — с 17 428 до 18 613 рублей;
- детей — с 19 657 до 20 994 рублей.
Власти Ленобласти отмечают, что величина прожиточного минимума на душу населения в регионе на 7% выше среднероссийского показателя. В Петербурге прожиточный минимум также могут поднять на 1,4 тысячи рублей — до 22 047 рублей.
При этом, если сопоставлять эти цифры с прогнозом Банка России по инфляции в 2026 году (7,1–7,6%), повышение прожиточного минимума может оказаться даже ниже ожидаемого роста цен. Из подсчетов следует, что индексация этого показателя в Ленобласти составит примерно 6,8%.
Прожиточный минимум — это совокупная стоимость самых необходимых продовольственных продуктов (хлеб, овощи и фрукты, сахар, соль, чай, мясо, рыба, молоко, масло), непродовольственных товаров, а также обязательных сборов и услуг, к которым относятся ЖКХ. В каждом регионе устанавливается свой прожиточный минимум, который может отличаться от федерального. Этот показатель устанавливает нижнюю границу минимального размера оплаты труда — ежемесячной суммы, ниже которой работодатель не имеет права платить сотруднику.
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