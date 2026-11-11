Прожиточный минимум в Ленобласти поднимут почти на 1,4 тысячи рублей

Также с начала 2027 года прожиточный минимум в регионе вырастет для:

трудоспособного населения — с 22 089 до 23 591 рублей;

пенсионеров — с 17 428 до 18 613 рублей;

детей — с 19 657 до 20 994 рублей.

Власти Ленобласти отмечают, что величина прожиточного минимума на душу населения в регионе на 7% выше среднероссийского показателя. В Петербурге прожиточный минимум также могут поднять на 1,4 тысячи рублей — до 22 047 рублей.

При этом, если сопоставлять эти цифры с прогнозом Банка России по инфляции в 2026 году (7,1–7,6%), повышение прожиточного минимума может оказаться даже ниже ожидаемого роста цен. Из подсчетов следует, что индексация этого показателя в Ленобласти составит примерно 6,8%.