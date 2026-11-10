Музейное собрание «Петергофа» пополнил почти сотней произведений искусства в 2026 году меценат Михаил Карисалов

Первым подарком стала глубокая тарелка из приданого сервиза великой княжны Ольги Николаевны, дочери императора Николая I. В 2014 году Карисалов передал музею стол-консоль из павильона «Озерки», построенного по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера. Еще через год коллекцию пополнила картина Василия Кучумова «Гуляние в Петергофе» 1921 года, а в 2018-м — стол из исторического собрания с сохранившимися довоенными музейными номерами.

Одним из самых значительных пополнений стало дарение 2021 года. Тогда в музей поступили гравюры с изображениями Наполеона Бонапарта, предметы из дворца «Коттедж», готические тарелки и изделия в этрусском стиле. Среди последних были вещи из Этрусского сервиза, созданного для Царицына павильона в Петергофе.

Увидеть предметы из собрания, переданные Михаилом Карисаловым, можно на выставках «В знак доброй дружбы» и «Фарфор на императорском столе». Обе экспозиции открыты в «Петергофе» до апреля 2027 года.