Музейное собрание «Петергофа» пополнил почти сотней произведений искусства в 2026 году меценат Михаил Карисалов

В 2026 году собрание музея-заповедника «Петергоф» пополнилось 94 произведениями искусства, которые передал коллекционер и топ-менеджер «Сибур» Михаил Карисалов. Пополнение стало символичным: в этому году Александрия — загородной резиденции у моря, где несколько поколений жила императорская семья — отмечает свое 200-летие, говорят в музее-заповеднике.
В числе новых поступлений — 25 предметов Вседневного сервиза, две готические тарелки, 40 произведений из сервиза Фермерского дворца, вещи из Собственного сервиза дворца «Коттедж», а также предметы, выполненные «в этрусском вкусе». Часть из них связана с историей Александрии и убранством ее дворцов.
Сотрудничество Михаила Карисалова с музеем началось в 2003 году. За это время благодаря его дарам коллекция «Петергофа» выросла на 213 произведений. Это живопись и графика, мебель, фарфоровые и стеклянные предметы, которые когда-то украшали императорскую резиденцию.
Первым подарком стала глубокая тарелка из приданого сервиза великой княжны Ольги Николаевны, дочери императора Николая I. В 2014 году Карисалов передал музею стол-консоль из павильона «Озерки», построенного по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера. Еще через год коллекцию пополнила картина Василия Кучумова «Гуляние в Петергофе» 1921 года, а в 2018-м — стол из исторического собрания с сохранившимися довоенными музейными номерами.
Одним из самых значительных пополнений стало дарение 2021 года. Тогда в музей поступили гравюры с изображениями Наполеона Бонапарта, предметы из дворца «Коттедж», готические тарелки и изделия в этрусском стиле. Среди последних были вещи из Этрусского сервиза, созданного для Царицына павильона в Петергофе.
Увидеть предметы из собрания, переданные Михаилом Карисаловым, можно на выставках «В знак доброй дружбы» и «Фарфор на императорском столе». Обе экспозиции открыты в «Петергофе» до апреля 2027 года.
Михаил Карисалов возглавляет правление ООО «Сибур». В 2019 году Министерство культуры присвоило ему звание «Меценат года», а Пушкинский музей отметил его «платиновым» уровнем меценатства. Более 20 лет коллекционер сотрудничает с петербургскими музеями: передает им вещи из семейного собрания — антикварную мебель, изделия из северной резной кости, русские портреты XVIII–XIX веков. Кроме того, он самостоятельно находит и приобретает предметы, которые прежде принадлежали государственным музейным коллекциям, чтобы вернуть их в музеи.
Комментарии (0)