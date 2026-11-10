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Тюлень Крошик пропал с радаров зооволонтеров

«Фонд друзей балтийской нерпы» больше не сможет следить за жизнью тюленя Крошика, который в начале сентября отправился в дикую природу после десяти лет жизни под опекой людей. Доступ к спутниковому сервису, позволявшему отслеживать перемещения нерпы, российским зооволонтерам закрыла французская компания Argos.

Фото предоставлено Фондом друзей балтийской нерпы

Перед тем, как Крошика выпустили в открытую Ладогу, к шерсти животного прикрепили специальный GPS-трекер. Еще 4 ноября волонтеры сообщали, что датчик продолжает частично работать: он фиксировал перемещения Крошика в те дни, когда тот выбирался поспать на камнях, однако сигналы из воды практически перестали поступать. Вечером 9 ноября «Фонд друзей балтийской нерпы» сообщил, что связь с тюленем окончательно потеряна из-за прекращения работы сервиса.

«В головах у нас множество мыслей и чувств по поводу удивительной жизни и приключений Крошика, и, конечно же, мы еще вернемся к их обсуждению. Пока же мы просто счастливы из-за того, что смогли помочь нашему другу и члену семьи стать настоящей дикой нерпой, преодолев на этом пути множество трудностей», — прокомментировали потерю связи с подопечным в фонде.

О прекращении работы сервиса с российскими пользователями в начале ноября волонтеры знали заранее. Спутниковая система Argos остается единственной в мире, чье оборудование обеспечивает необходимый специалистам уровень телеметрии для наблюдения за животными. Сейчас альтернативу французскому сервису пытаются разработать фонд «Озеро Байкал» и Агентство стратегических инициатив.

Крошик попал к волонтерам в 2016 году и, по их словам, необычайно сильно к ним привязался. За десять лет он стал не только одним из символов «Фонда друзей балтийской нерпы», но и настоящей интернет-звездой. В соцсетях Крошику посвящают фан-арты, а ролик, на котором тюленя отправляют в свободное плавание, но тот все равно возвращается к людям, собирает миллионы просмотров.

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