Особняк-коммуналка, императорский телеграф и редакция старейшей газеты Петербурга: последние (бесплатные!) экскурсии от проекта «Открытый город»

Бывшая квартира Кирова с подлинной обстановкой 1930-х годов, парадный вход с кариатидами на Литейном проспекте, вдохновивший Некрасова на знаменитое стихотворение, и малахитовая гостиная в доме, где Пушкин бывал на балах, а Блок и Есенин читали стихи: рассказываем, куда сходить с проектом «Открытый город» в ноябре (сезон бесплатных прогулок по Петербургу завершается!).
«Время, отлитое в строки. Санкт-Петербургские ведомости»
Первая регулярная газета России, которую читала сама Екатерина II! За свою почти 300-летнюю историю с «Санкт-Петербургскими ведомостями» успели посотрудничать Михаил Ломоносов, Иван Тургенев, Алексей Суворин и даже литературный персонаж Козьма Прутков. Издание пережило несколько исторических эпох, а в годы Великой Отечественной войны стало одним из голосов блокадного Ленинграда.
Прогулка начнется у здания, связанного с именами Александра Пушкина, его сестры Ольги и няни Арины Родионовны. После этого гости заглянут в действующую редакцию, увидят рабочие кабинеты, старинные выпуски и редкие артефакты. Журналисты расскажут, о чем писали в первом номере 1728 года, как менялась газета на протяжении столетий и кто сейчас работает над ее созданием. А еще покажут редакционную кухню изнутри и вручат памятный подарок.
Когда: 12, 16, 17 и 18 ноября в 18:30
Запись на экскурсии открывается за несколько дней: точные даты старта регистрации можно найти на странице конкретного события. Обычно билеты расхватывают в первые минуты, поэтому лучше заранее зарегистрироваться на официальном сайте.
Мемориальная квартира Сергея Кирова
От роскошных апартаментов для банкиров и промышленников до резиденции партийной элиты! Знаменитый «Дом трех Бенуа» на Каменноостровском проспекте построили в 1911–1914 годах для Первого Российского страхового общества. После революции просторные квартиры заняли советские чиновники. Среди них — Сергей Киров, поселившийся здесь в 1926 году.
Теперь в бывшем жилище партийного руководителя открыт музей с воссозданной обстановкой и подлинными предметами быта. Экскурсанты побывают в кабинете, библиотеке, столовой, спальне и комнате отдыха, а также заглянут на кухню, в ванную и помещение домработницы Кирова. А еще увидят его личные вещи и необычные подарки-рапорты от трудовых коллективов ленинградских предприятий.
Когда: 15, 17 и 22 ноября в 13:00
Особняк Румянцева
За свою многовековую историю здание на Английской набережной успело сменить не только владельцев, но и назначение: бывшие залы со временем превратились в жилые комнаты, а аристократический быт уступил место советскому. При этом внутри сохранились подлинные интерьеры конца XIX века, соседствующие со следами совсем другой эпохи.
Экскурсия позволит проследить эти перемены буквально шаг за шагом: пройти по парадной, потайной и черной лестницам, а затем из пышных апартаментов оказаться в обстановке коммуналки. В четырех помещениях воссоздан быт разных обитателей, через истории которых посетители узнают, как была устроена повседневная жизнь под одной крышей. Гиды также расскажут, как менялся архитектурный облик здания с XVIII века до наших дней.
Когда: 12, 13 и 16 ноября в 15:00
Особняк Пашкова
Именно этот дом на Литейном проспекте вдохновил Николая Некрасова на стихотворение «Размышления у парадного подъезда»! В середине XIX века здесь жил министр государственных имуществ Михаил Муравьев, к которому ежедневно стекались просители разных сословий. Само здание построил архитектор Гаральд Боссе для отставного штаб-ротмистра Ивана Пашкова, выбрав стиль итальянского ренессанса со скульптурами кариатид над парадным входом.
За стенами особняка скрываются недавно отреставрированные интерьеры, оформленные сразу в нескольких исторических стилях. Гости поднимутся по лестнице, увидят бальный зал с отделкой в духе Древней Греции, гостиные и спальню с элементами неоренессанса и рококо. А еще узнают, как частная резиденция превратилась в место светских собраний, а затем перешла в государственную собственность вместе с мебелью, украшениями и драпировками.
Когда: 17 и 18 ноября в 13:00 и 15:00
Особняк Зубова
Пушкин и Вяземский приезжали сюда на пышные балы, Блок и Есенин читали стихи, а Ахматова и Мандельштам участвовали в поэтических вечерах. В начале XX столетия светская история этого здания получила неожиданное продолжение: в 1912 году Валентин Зубов открыл здесь первый в России Институт истории искусств. Тогда же начала формироваться его библиотека — основу коллекции составили редкие книги, которые хозяин дома привозил из Италии и Германии. Сегодня местный фонд насчитывает более 260 тысяч томов.
Внутри сохранились интерьеры XIX века, по которым и пройдет экскурсия: от парадной лестницы с античными статуями — в Белый и Красный (его еще называют «итальянский») залы, а также зеленую малахитовую гостиную, чье убранство современники сравнивали с императорскими дворцами. Параллельно гид расскажет о семье Зубовых и о том, как аристократический особняк превратился в один из центров отечественного искусствознания.
Когда: 19 и 20 ноября в 10:00 и 11:30
Дворцовая телеграфная станция
Почти полвека через эту контору в петергофском парке Александрия проходили сообщения, связанные с жизнью императорского двора. Станция работала с 1859 по 1907 год в здании, построенном по проекту Андрея Штакеншнейдера, и застала несколько царствований — от Александра II до Николая II.
Сегодня здесь открыт музей, где историю телеграфа рассказывают через судьбы государственных деятелей разных эпох. Участники экскурсии узнают, кто из окружения русских монархов был связан с работой этой конторы и какую роль она играла в жизни императорской резиденции.
Когда: 15 ноября в 10:50
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