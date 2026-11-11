Особняк-коммуналка, императорский телеграф и редакция старейшей газеты Петербурга: последние (бесплатные!) экскурсии от проекта «Открытый город»

«Время, отлитое в строки. Санкт-Петербургские ведомости»

Первая регулярная газета России, которую читала сама Екатерина II! За свою почти 300-летнюю историю с «Санкт-Петербургскими ведомостями» успели посотрудничать Михаил Ломоносов, Иван Тургенев, Алексей Суворин и даже литературный персонаж Козьма Прутков. Издание пережило несколько исторических эпох, а в годы Великой Отечественной войны стало одним из голосов блокадного Ленинграда.

Прогулка начнется у здания, связанного с именами Александра Пушкина, его сестры Ольги и няни Арины Родионовны. После этого гости заглянут в действующую редакцию, увидят рабочие кабинеты, старинные выпуски и редкие артефакты. Журналисты расскажут, о чем писали в первом номере 1728 года, как менялась газета на протяжении столетий и кто сейчас работает над ее созданием. А еще покажут редакционную кухню изнутри и вручат памятный подарок.

Когда: 12, 16, 17 и 18 ноября в 18:30

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