Маяковка запускает обновленную библиотеку на Гражданском проспекте — с DJ-сетом на открытии, комиксами и подкаст-лабораторией!

Молодежная библиотека на Гражданском проспекте, 121/100 возобновит работу после масштабного обновления уже в эту субботу, 14 ноября. Теперь здесь не только читают книги, но и записывают подкасты!
Пространство будет работать и как место для чтения, и как городская площадка для молодежных инициатив, творческой самореализации и профессионального общения. Главным новшеством стала студия, в которой посетители смогут записывать аудио- и видеоподкасты для культурных и просветительских проектов при поддержке опытных специалистов.
Зоя Чалова
директор библиотеки Маяковского
В Калининском районе не так много пространств, где молодые люди могли бы собираться в безопасной атмосфере и чувствовать себя комфортно. Сейчас подростки и молодежь сталкиваются с разными проблемами. Например, меняется отношение к образованию: многие в 14-16 лет еще не понимают, кем хотят стать и что им действительно интересно.
Библиотека с командой специалистов поможет им лучше разобраться в себе и понять, чего они хотят от жизни. Мы приглашаем экспертов, проводим встречи и мастер-классы, знакомим ребят с разными направлениями и даем возможность попробовать себя в новом — проявить способности, таланты, поработать и головой, и руками.
Библиотеку оснастили не только оборудованием для творческой работы, но и современными технологиями, которые упрощают привычный читательский опыт. Например, здесь появились автоматические станции книговыдачи, интерактивные панели с доступом к фонду примерно из 130 тысяч изданий и уютные зоны для чтения. Их дополняют помещения для камерных встреч и крупных событий.
Александр Ширяев
заведующий сектором культурно-просветительских проектов библиотеки Маяковского
В обновленном филиале мы будем проводить фестивали разных направлений. Например, «Авось фест», посвященный славянской культуре: в его программе — мастер-классы, лекции об истории России и Древней Руси, а также концерты фолк-коллективов. Еще один проект — гуманитарный фестиваль «Гум Fest», на котором мы знакомим посетителей с гуманитарными науками. В планах есть и молодежный фестиваль с самыми разными активностями — от стрит-арта до брейкинга и хип-хопа. Кроме того, будем развивать тематические клубы (например, театральный клуб или гик-клуб для любителей комиксов) и проводить лекции, в том числе о современной музыке, которая объединяет многих молодых людей.
Открытие превратят в фестиваль с творческими лабораториями и лекциями. С 12:00 до 16:00 гости смогут расписать футболку или шопер, придумать комикс об истории района, попробовать записать собственный подкаст и поучаствовать в создании настольной игры о Калининском районе и Гражданке. Все это будет сопровождать DJ-сет.
В 16:00 в большом лектории прочитают первую лекцию нового цикла — «Граффити, стрит-арт и город: как искусство меняет пространство вокруг нас». Слушателям расскажут о современном уличном искусстве и о том, как оно влияет на городскую среду.
Фестиваль станет началом постоянной программы библиотеки: после открытия здесь продолжат работать лаборатории подкастов, комиксов и настольных игр, появятся лекции об уличном искусстве и экскурсии по стрит-арту Калининского района. После завершения праздничной программы библиотека будет открыта до 21:00. Посетители смогут оформить единый читательский билет и выбрать книги.
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