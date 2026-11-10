Маяковка запускает обновленную библиотеку на Гражданском проспекте — с DJ-сетом на открытии, комиксами и подкаст-лабораторией!

директор библиотеки Маяковского

В Калининском районе не так много пространств, где молодые люди могли бы собираться в безопасной атмосфере и чувствовать себя комфортно. Сейчас подростки и молодежь сталкиваются с разными проблемами. Например, меняется отношение к образованию: многие в 14-16 лет еще не понимают, кем хотят стать и что им действительно интересно.

Библиотека с командой специалистов поможет им лучше разобраться в себе и понять, чего они хотят от жизни. Мы приглашаем экспертов, проводим встречи и мастер-классы, знакомим ребят с разными направлениями и даем возможность попробовать себя в новом — проявить способности, таланты, поработать и головой, и руками.