В почти 100-летней водонапорной башне Выборга, где создают культурный центр, запускают экскурсии. Посетители смогут заглянуть в гигантские цистерны!

Побывать в сооружении 1930 года на Батарейной горе можно с 15 ноября. Об этом Собака.ru рассказала команда проекта «В-Башня», которая создает на территории выявленного памятника архитектуры культурный центр с музеем, библиотекой и пространством для инсталляций и перформансов.
Минувшим летом башня уже приоткрывала двери с проектом «БЫЛО» — гости могли осмотреть ее изнутри до преобразований. Однако запросов оказалось так много, что команда решила вновь организовать камерные экскурсии. Теперь посетить водонапорную башню можно в трех форматах.
- Регулярная экскурсия «Путешествие в башню» познакомит с историей здания, его создателями и особенностями индустриальной архитектуры. По словам команды будущего культурного центра, в составе экскурсионной группы гости смогут заглянуть внутрь огромных цистерн и поэкспериментировать с необычной акустикой пространства.
Когда: с 15 ноября по 20 декабря; с 11:00 до 17:00 по сеансам в будние дни, по субботам — с 11:00 до 14:00 каждый час.
Стоимость: детский и льготный билет — 500 рублей, обычный — 1000 рублей.
- Кураторская программа позволит исследовать башню вместе с идеологом культурного центра Анастасией Кононовой. Участники познакомятся с разными историческими слоями здания, услышат городские легенды и станут соавторами звукового спектакля: им предложат взаимодействовать с архитектурой через звук и прикосновения.
Когда: по субботам с 21 ноября по 19 декабря — с 15:00 до 17:00, каждый час.
Стоимость: 2000 рублей.
- Индивидуальные экскурсии предполагают группы до пяти человек.
Когда: с 15 ноября по 20 декабря.
Стоимость: обычная — 10 тысяч рублей, кураторская — 20 тысяч рублей.
Команда проекта предупреждает, что попасть в башню можно только по заранее приобретенному билету на экскурсию или другое событие. Его разрешают купить и в день посещения, но продажи закрываются за 15 минут до начала сеанса. Помимо льготных, предусмотрены бесплатные билеты. Запись на экскурсии доступна по этой ссылке.
Анастасия Кононова
совладелица башни и инициатор ее преобразования
Мы не открываем пространство, а лишь приоткрывает двери для заинтересованных и неравнодушных. Впоследствии здание будет приспособлено для инсталляций и перформансов, здесь будут проводиться выставки, откроются музей архитектуры и библиотека с редкими изданиями.
Внутри башни — два бетонных резервуара общей вместимостью 4 миллиона литров воды!
Водонапорную башню на Батарейной горе построили в 1930 году по проекту финского архитектора Вяйнё Кейнянена. Она пережила три военных столкновения — в 1939–1940, 1941 и 1944 годах. По прямому назначению здание использовали всего 12 лет: в 1942 году его закрыли, а после войны законсервировали. В годы перестройки башню приватизировали и превратили в бизнес-центр, где работали магазин, автосервис, сауна, ресторан и ночной клуб.
Возвращение башни к жизни стало частной инициативой. Новые владельцы — супруги Анастасия и Олег Кононовы — приобрели здание у прежних собственников после того, как случайно увидели объявление о продаже на «Авито». Оформление сделки заняло целый год, однако пара не отказалась от идеи восстановить историческое здание и разместить в нем культурный центр. Собака.ru побывала внутри здания и узнала, как новые владельцы планируют изменить его, чтобы дать вторую жизнь.
Комментарии (0)