В почти 100-летней водонапорной башне Выборга, где создают культурный центр, запускают экскурсии. Посетители смогут заглянуть в гигантские цистерны!

Минувшим летом башня уже приоткрывала двери с проектом «БЫЛО» — гости могли осмотреть ее изнутри до преобразований. Однако запросов оказалось так много, что команда решила вновь организовать камерные экскурсии. Теперь посетить водонапорную башню можно в трех форматах.

Регулярная экскурсия «Путешествие в башню» познакомит с историей здания, его создателями и особенностями индустриальной архитектуры. По словам команды будущего культурного центра, в составе экскурсионной группы гости смогут заглянуть внутрь огромных цистерн и поэкспериментировать с необычной акустикой пространства.

Когда: с 15 ноября по 20 декабря; с 11:00 до 17:00 по сеансам в будние дни, по субботам — с 11:00 до 14:00 каждый час.

Стоимость: детский и льготный билет — 500 рублей, обычный — 1000 рублей.

Кураторская программа позволит исследовать башню вместе с идеологом культурного центра Анастасией Кононовой. Участники познакомятся с разными историческими слоями здания, услышат городские легенды и станут соавторами звукового спектакля: им предложат взаимодействовать с архитектурой через звук и прикосновения.

Когда: по субботам с 21 ноября по 19 декабря — с 15:00 до 17:00, каждый час.

Стоимость: 2000 рублей.

Индивидуальные экскурсии предполагают группы до пяти человек.

Когда: с 15 ноября по 20 декабря.

Стоимость: обычная — 10 тысяч рублей, кураторская — 20 тысяч рублей.

Команда проекта предупреждает, что попасть в башню можно только по заранее приобретенному билету на экскурсию или другое событие. Его разрешают купить и в день посещения, но продажи закрываются за 15 минут до начала сеанса. Помимо льготных, предусмотрены бесплатные билеты. Запись на экскурсии доступна по этой ссылке.