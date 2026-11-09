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Дожди и мокрый снег придут в Петербург на этой неделе. Температура будет постепенно приближаться к нулю

Очередная волна похолодания начинается в Петербурге. Уже в среду, 11 ноября, город накроет циклон: вместо дождя местами пойдет мокрый снег, а температура продолжит снижаться. Такая погода, по прогнозу синоптика Александра Колесова, сохранится до конца недели.

lilaclion / Shutterstock

Пока в городе относительно тепло: в понедельник воздух прогреется до +7…+8 градусов. Однако уже в этот день с Финского залива начнут приходить небольшие зоны осадков. Во вторник, 10 ноября, местами пройдет небольшой дождь, а столбики термометров поднимутся максимум до +5…+6 градусов.

К середине недели погоду начнет определять циклон с запада. Вместе с ним в регион придет холодный воздух, а осадки будут выпадать в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура будет держаться около нуля, местами опускаясь ниже него. Днем в Петербурге ожидается всего +2…+3 градуса.

Из-за этого на дорогах может образоваться гололед. Западный ветер, который пока приносит в город теплый морской воздух, со вторника начнет менять направление на юго-западное, а затем на южное. Постепенно он ослабнет. По словам Колесова, похолодание продлится примерно до середины ноября.

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