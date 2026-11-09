Дожди и мокрый снег придут в Петербург на этой неделе. Температура будет постепенно приближаться к нулю

Пока в городе относительно тепло: в понедельник воздух прогреется до +7…+8 градусов. Однако уже в этот день с Финского залива начнут приходить небольшие зоны осадков. Во вторник, 10 ноября, местами пройдет небольшой дождь, а столбики термометров поднимутся максимум до +5…+6 градусов.

К середине недели погоду начнет определять циклон с запада. Вместе с ним в регион придет холодный воздух, а осадки будут выпадать в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура будет держаться около нуля, местами опускаясь ниже него. Днем в Петербурге ожидается всего +2…+3 градуса.

Из-за этого на дорогах может образоваться гололед. Западный ветер, который пока приносит в город теплый морской воздух, со вторника начнет менять направление на юго-западное, а затем на южное. Постепенно он ослабнет. По словам Колесова, похолодание продлится примерно до середины ноября.