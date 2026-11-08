Поезд Деда Мороза пробудет в Петербург 6 и 7 января

Поезд Деда Мороза прибудет в Петербург 6 января 2027 года и останется в городе на два дня. Как сообщают в РЖД, праздничный состав остановится на станции Новый Петергоф, где для гостей подготовят новогоднюю программу.

Поезд украшен гирляндами, мишурой и красочными гербами. В его составе находятся передвижная резиденция Деда Мороза и вагон-кукольный театр, где показывают спектакли по мотивам русских сказок.

Во время остановки гости смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, принять участие в квестах, отправить письмо зимнему волшебнику и посмотреть представления. Также в программе концерты, мастер-классы, конкурсы, фотозоны и чаепитие с пряниками.

В этом году поезд отправился в путешествие 8 ноября из Великого Устюга. За два месяца он посетит 65 городов, в том числе Москву, Вологду, Пермь и Петрозаводск. Новый год Дед Мороз встретит в Ярославле, а завершится маршрут 9 января 2027 года возвращением в Великий Устюг.