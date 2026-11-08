В Ленобласти утвердили границы зеленого пояса вокруг Петербурга

Правительство Ленинградской области утвердило границы лесопаркового зеленого пояса вокруг Петербурга. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, регион первым в России выполнил соответствующее поручение президента.

В зеленый пояс вошли территории Выборгского, Всеволожского, Тосненского, Кировского и Ломоносовского районов, а также части Гатчинского округа. На Ленобласть приходится около 90% общей площади пояса, который охватывает два региона – Петербург и Ленинградскую область.

Новый статус предусматривает ограничения на хозяйственную деятельность, которая может навредить природе. В частности, на таких землях ограничивается строительство и использование территорий в промышленных целях. При этом речь идет не о высадке нового леса, а о дополнительной защите уже существующих природных массивов.

Из утвержденных границ исключили участки, которые по федеральному законодательству не могут входить в лесопарковый зеленый пояс. Среди них загрязненные земли, свалки и отдельные территории, занятые постройками или предназначенные под строительство.