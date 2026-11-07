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На колоннаду Казанского собора могут вернуть скульптуры архангелов

Фигуры Михаила и Гавриила демонтировали почти 200 лет назад. Теперь специалисты предлагают изучить возможность их воссоздания.

Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга обсудил инициативу приходского совета Казанского собора о возвращении скульптур архангелов Михаила и Гавриила на колоннаду. Об этом сообщили в администрации города.

Эксперты рекомендовали изучить архивные изображения и аналогичные скульптуры начала XIX века, чтобы определить размеры и внешний вид фигур. Затем предлагают изготовить временные макеты с имитацией бронзы и установить их на сохранившихся гранитных пьедесталах.

Макеты помогут оценить, как скульптуры будут смотреться рядом с памятниками Михаилу Кутузову и Михаилу Барклаю де Толли. После этого вопрос об их воссоздании вновь рассмотрит Совет по сохранению культурного наследия. Финансирование работ готов взять на себя инвестор.

Скульптуры входили в первоначальный замысел архитектора Андрея Воронихина. К освящению собора в 1811 году их изготовили из гипса и окрасили под бронзу. Однако из-за сырого петербургского климата фигуры быстро обветшали, и спустя полтора десятилетия их демонтировали.

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