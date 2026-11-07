На колоннаду Казанского собора могут вернуть скульптуры архангелов

Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга обсудил инициативу приходского совета Казанского собора о возвращении скульптур архангелов Михаила и Гавриила на колоннаду. Об этом сообщили в администрации города.

Эксперты рекомендовали изучить архивные изображения и аналогичные скульптуры начала XIX века, чтобы определить размеры и внешний вид фигур. Затем предлагают изготовить временные макеты с имитацией бронзы и установить их на сохранившихся гранитных пьедесталах.