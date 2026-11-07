После первых заморозков в Петербург вернется тепло

В субботу, 7 ноября, воздух в Петербурге прогреется до +4…+6 градусов. Погоду определит теплый сектор далекого циклона, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в городе обойдется без существенных осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, а атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, что немного выше нормы. В Ленинградской области температура воздуха будет колебаться от +1 до +6 градусов.

В воскресенье, 8 ноября, станет еще теплее. Ночью ожидается +3…+5 градусов, а днем температура поднимется до +7…+9 градусов. Осадков не прогнозируют.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что 4 ноября в центре города зафиксировали первую отрицательную температуру этого сезона. По его словам, погода в регионе остается неустойчивой, с перепадами температуры и атмосферного давления. При этом солнце в ближайшие дни будет появляться чаще.