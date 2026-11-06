Когда зажгут огни елки на Дворцовой площади, рассказали в Смольном

Главную новогоднюю елку Петербурга на Дворцовой площади планируют зажечь 20 декабря, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский по итогам заседания Правительственной комиссии по развитию туризма в России.
По словам чиновника, город уже начал готовиться к зимним праздникам. Украшение улиц и площадей планируют завершить примерно к 10 декабря.
Пиотровский также рассказал о зимних событиях, которые пройдут в Петербурге и его окрестностях. Второй год подряд в городе организуют зимнюю навигацию по рекам и каналам. Кроме того, с 25 декабря по 13 января в Кронштадте состоится Фестиваль света.
Ранее власти сообщили, что рождественская ярмарка в Петербурге заработает 12 декабря. В этом сезоне ее площадки появятся на на Манежной, Дворцовой и Московской площадях, Кленовой и Малой Садовой улицах. На оформление ярмарки город потратит почти 100 млн рублей.
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