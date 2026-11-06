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Парки «Петергофа» стали бесплатными

Музей-заповедник «Петергоф» перешел на зимний режим работы накануне. Теперь вход в Нижний парк свободный, фонтаны больше не работают.

Mistervlad / Shutterstock

Нижний парк и Верхний сад открыты ежедневно с 9:00 до 18:00. Зайти на территорию можно до 17:45. Ораниенбаум и Александрия также принимают посетителей бесплатно — с 9:00 до 19:00, вход открыт до 18:45.

Вместе с парками изменилось и расписание музеев. Актуальное время работы каждой площадки можно посмотреть на сайте «Петергофа».

На зимний график переходят и другие музейные парки Петербурга и Ленобласти. Так, с 19 октября можно бесплатно посетить Екатерининский парк в «Царском Селе». А с 9 ноября свободным станет вход в Дворцовый парк музея-заповедника «Гатчина».

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