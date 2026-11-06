Где взять ноябрьский номер Собака.ru

На обложке — сенсация! Первый системный меценат новой русской моды Алина Миева взяла в бизнес-коучи Николая Чернышевского и устроила тотальную перепрошивку фэшн-матрицы! Алина превращает мультибрендовый хаб Rendez-Vous в мощнейшую институцию, партнерится с важнейшим конкурсом дизайн-авангардистов Собака.ru «Новые имена в моде» (на минуточку, лично протестировала наряды лауреатов НИМ в объективе фотографа-феномена Абдулла Артуева!), а еще делает из Надежды Ламановой ролевую фэшн-модель.
Новые имена в моде в восемнадцатый раз! Собака.ru вместе с экспертным жюри (Вика Салават! Яна Милорадовская! Алина Миева! Гоша Карцев! Андрей Бартенев! Глеб Костин!) назвали новейших супергероев русской моды, чьи костюмы-эллипсы (по мотивам «Эйдосов» Виктора Пивоварова!) и авангардные юбки из полипропиленовой ленты по традиции примерили селебрити-модели. Лицами коллекций победителей стали фэшн-дива Мария Миногарова, каллиграфутурист Покрас Лампас, велнес-принцесса Мария Грудина и богиня тру-крайма Саша Сулим
Краснокнижные актрисы «Мастерской Петра Фоменко» Ксения и Полина Кутеповы вышли из чата молчания — гадают на воске и плетут маску богини пчел Мекшавы в сериале «Улей» (театральный детектив встречает мистический фолк-хоррор!).
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Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), в магазинах сети «Лента» и сети «Свежая пресса», в книжных «Подписные издания» и «Все свободны».
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Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.
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В приложении KIOZK каждый номер можно читать online в любое время.
Журнал Собака.ru традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.
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Animals
AVA бистро
BeefZavod
Bist
BoBo
Café Claret
Chang
Charlie
Chelentano
Ciao
Closer
DA MANU
DUO Gastrobar
DUO Аzia
Faces
Frantsuza Bistro
Fresas
Futurist
Giallo
GooseGoose bistro
Harvest
Il Lago dei Cigni
Inner
Italy на Б. Морской
Italy на Большом
Italy на Виленском
Italy на Московском
Jam
Jerome
Joli
Juan
Kira
Koi
Kona
Kuznya House
La Biga
Mad
Made in China
Mama Tuta
Marso Polo
Matilde
Meal
Meat coin
Merci Madlen
Mia Strada
Michele
Mill
Mina
Mio Bistrot
MonChouchou
MUST
Nama
Pame
Pavlova Grand Cafe
Percorso
Poly
Probka
Reborn
Regions
Salone Pasta&Bar
Saviv
Sea Signora
Self Edge Chinois
Self Edge Japanese
Siesta Fiesta
SMOKE BBQ
SMOKE BBQ
STROGANOFF BAR & GRILL
STROGANOFF STEAK HOUSE
Taste
Tel Aviv
Terrasa
Tondo
Vakh
VOX
ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS
Авокадо Queen
Адище города
Б.О.Р 812
Банщики
бар Catch 22
бар Октав
Баски & Монегаски
Белый Рябчик
Бергамот
бистро Poool
География
Гинза
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Пища династии Минь
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