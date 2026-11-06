Где взять ноябрьский номер Собака.ru

Заказывайте свежий номер с доставкой по России в интернет-магазинах OZON, Wildberries, «Подписные издания», «Все свободны».

Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), в магазинах сети «Лента» и сети «Свежая пресса», в книжных «Подписные издания» и «Все свободны».

Если вы хотите получать журнал домой или в офис, то подписывайтесь на Почте России.

Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.

В аэропорту Шереметьево свежий номер можно забрать с собой в полет из премиальных лаунжей. В терминале С (международные рейсы, 3 этаж, зона вылетов) это «Сбер» и Alfa Only Lounge, в терминале B бизнес-зал «А-Клуб».

В приложении KIOZK каждый номер можно читать online в любое время.

Журнал Собака.ru традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.

Рестораны

AGA

Animals

AVA бистро

BeefZavod

Bist

BoBo

Café Claret

Chang

Charlie

Chelentano

Ciao

Closer

DA MANU

DUO Gastrobar

DUO Аzia

Faces

Frantsuza Bistro

Fresas

Futurist

Giallo

GooseGoose bistro

Harvest

Il Lago dei Cigni

Inner

Italy на Б. Морской

Italy на Большом

Italy на Виленском

Italy на Московском

Jam

Jerome

Joli

Juan

Kira

Koi

Kona

Kuznya House

La Biga

Mad

Made in China

Mama Tuta

Marso Polo

Matilde

Meal

Meat coin

Merci Madlen

Mia Strada

Michele

Mill

Mina

Mio Bistrot

MonChouchou

MUST

Nama

Pame

Pavlova Grand Cafe

Percorso

Poly

Probka

Reborn

Regions

Salone Pasta&Bar

Saviv

Sea Signora

Self Edge Chinois

Self Edge Japanese

Siesta Fiesta

SMOKE BBQ

SMOKE BBQ

STROGANOFF BAR & GRILL

STROGANOFF STEAK HOUSE

Taste

Tel Aviv

Terrasa

Tondo

Vakh

VOX

ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS

Авокадо Queen

Адище города

Б.О.Р 812

Банщики

бар Catch 22

бар Октав

Баски & Монегаски

Белый Рябчик

Бергамот

бистро Poool

География

Гинза

Дачный клуб Суббота

Зайцы

Лодочная станция

Мансарда

Место

Мечтатели

Миндаль

МОА

Моццарелла бар

На Вина!

Огниво

Перемена

Пища династии Минь

Полторы комнаты

Прошуттерия

Ресторан Шаляпин

Ресторан Шаляпин Репино

Рибай

Русская рыбалка в Комарово

Русская рюмочная №1

Рыба на даче

Сад

Серж

Счастье

Сыроварня

Тартарбар

Ферма Бенуа

Шалман

Шеф Маруся и Ко

Шум

Отели

Artel 17/52

Hovard Hotel

Отель 6/3

LOTTE

Hideout

Hotel Indigo

Crown Hotel

CORINTHIA

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

SO/ St. Petersburg

Dom Boutique Hotel

Grand Hotel Moika22

Grand Hotel Europe

Англетер

Астория

Скандинавия

Гранд Отель Эмеральд

Sokos Hotel Palace Bridge

Vasilievsky Hotel 4 (галерея Open you)

Бутики

Au Pont Rouge

DayNight

Molecule

ДЛТ

Московский универмаг

Галерея бутиков Гранд Палас

Кенгуру

Владимир Михайлов галерея

Art Square Gallery

Медицинские центры / салоны красоты /

загородные клубы / фитнес-центры

Золотой ручей

X-Clinic

Мать и Дитя Лахта

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort

Многопрофильная Клиника Сестрорецкая

Мать и Дитя

СМ-Клиника

Институт Красоты ГАЛАКТИКА

МК Clinik Beauty

АБИА

БИЭМ

МЕДИ

Меди Эстетик

Грандмед

Medall

Дегтярные Бани

Authentica Club Spb

ДЕГА

Beauty Lounge

Дом Красоты Sisley

Дом красоты ROS

Флоренция

Лахта Клиник

Art me beauty

Chisla