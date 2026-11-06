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Гололедица появится на петербургских дорогах в субботу

В субботу, 7 ноября, на проезжей части может образоваться слой льда, предупредило МЧС Петербурга. В ведомстве напомнили, как избежать аварий и падений на льду.

DimaBerlin / Shutterstock

Автомобилистам спасатели рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, так как на скользкой дороге тормозной путь увеличивается.

Пешеходам советуют выбирать обувь с нескользящей подошвой, не торопиться и быть особенно внимательными на улице. Перед тем как переходить дорогу, нужно убедиться, что поблизости нет движущегося транспорта.

Тем временем синоптики прогнозируют холода на ближайшие дни. В пятницу максимальная температура составит всего +3…+4 градуса, пишет замначальника гидрометцентра Петербурга Александр Колесов. По его словам, выше этих значений воздух не будет прогреваться до 7 ноября, лишь к вечеру субботы столбик термометра достигнет +5. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус отмечает, что в ночное время температура может составить -2 градуса.

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