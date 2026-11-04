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В Петербурге хотят продлить запрет на работу мигрантов в ряде отраслей на 2027 год

Ограничения затронут такси, доставку, розничную торговлю, салоны красоты, фитнес-клубы и некоторые медицинские услуги.

В Петербурге планируют сохранить на 2027 год запрет на привлечение иностранных работников в ряде сфер. Соответствующий проект постановления губернатора Александра Беглова 3 ноября опубликовали на сайте администрации Петербурга.

Запрет касается только иностранцев, работающих по патентам. Он не распространяется на граждан Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана, а также на иностранных специалистов с разрешением на работу.

Если постановление примут, работодателям необходимо будет привести численность сотрудников в соответствие с новыми требованиями до 1 января 2027 года. Кроме того, городские власти должны будут подготовить предложения по аналогичным ограничениям на 2028 год.

Ранее Собака.ru писала о расширении запрета на 2026 год. Ограничения для таксистов и курьеров действуют с 2025 года, а в октябре 2026-го перечень запрещенных для работы сфер расширили. В Смольном объясняли решение борьбой с теневой занятостью.


 

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