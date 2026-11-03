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«Отдельные снежинки» могут увидеть петербуржцы уже вечером во вторник

В ночь на 4 ноября температура в городе может приблизиться к нулю. Вместе с похолоданием в город придут осадки — вечером 3 ноября может пойти первый мокрый снег.

soh23 / Shutterstock

«Дождь придет во второй половине дня, но так как продолжает холодать, то вечером и отдельные снежинки можем увидеть, не удивляемся», — предупреждает синоптик Александр Колесов.

В среду, 4 ноября, температура поднимется до +4…+5 градусов. Во второй половине дня с севера пройдет новый атмосферный фронт, который снова принесет осадки. В Петербурге и на западе Ленобласти это будет дождь с мокрым снегом. На востоке региона есть шансы на полноценную зимнюю репетицию: начиная от Тихвина вечером временно может появиться снежный покров.

Погода в ближайшие дни будет не самой комфортной и из-за ветра: он будет северо-западным и прохладным. При этом долго мерзнуть Петербургу не придется: 5 ноября с моря в регион ненадолго придет теплая воздушная масса.

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