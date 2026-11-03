Рост зарплат, экология, строительство дорог и метро. Что включает городской бюджет, который единогласно одобрили в первом чтении депутаты Закса?

В 2027 году доходы Петербурга должны составить 1 трлн 522 млрд рублей. По словам Беглова, 97% этой суммы — собственные доходы города. Вместе с бюджетом, как отметил губернатор, продолжают расти и доходы петербуржцев: к 2029 году среднемесячная номинальная зарплата в городе, по прогнозам, приблизится к 170 тыс. рублей. За десять лет, с 2019 года, она должна вырасти более чем в 2,5 раза.

Часть средств направят на экологические проекты. В ближайшие три года город рассчитывает увеличить общую протяженность экологических маршрутов с 31 до 200 километров. На содержание и обслуживание особо охраняемых природных территорий заложили 4 млрд 360 млн рублей.

Крупные расходы ждут и транспортную инфраструктуру. В 2027 году на развитие и строительство метро предусмотрено 45 млрд рублей, а за три года — 146,5 млрд. Деньги пойдут на проектирование и строительство новых участков линий. Одновременно город намерен обновлять существующие станции: в программу капитального ремонта и реконструкции на ближайшие три года включат 14 объектов. На их ремонт и замену оборудования выделят 9,5 млрд рублей.

Еще 123,5 млрд рублей в трехлетнем бюджете предусмотрено на строительство следующих этапов Широтной магистрали скоростного движения вместе с транспортными развязками. Из этой суммы 60 млрд рублей составят средства федерального бюджета. В 2027 году Петербург направит 23 млрд рублей на строительство Большого Смоленского моста. Еще 10 млрд рублей предусмотрено как финальный транш Петербурга по финансовым обязательствам, связанным с созданием высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва.