Работы ленинградских мастеров и бесплатные лекции: выставка «Архиграфика. Печать города» откроется на «Архбиеннале’26»

На выставке покажут, каким Петербург видели художники разных поколений. В экспозицию вошли работы мастеров ленинградской школы из коллекции «Общества поощрения художеств» и частных собраний — в том числе Олега Фронтинского, Виктора Вальцефера, Олега Кукушкина, Владимира Ветрогонского, Виктора Вильнера и Юрия Васильева.

Название проекта отсылает одновременно к технике эстампа и к городскому следу, который остается в памяти. На бумаге художники сохраняли не только парадные ансамбли, но и обычные улицы, детали и здания, часть которых со временем исчезла.

Один из разделов посвятят современной архитектурной графике. В нем покажут работы архитекторов-художников из бюро FUTURA-ARCHITECTS, «Тектоника», UMBRA и мастерской «Прохрам». Здесь архитектура предстает не только как уже существующий городской пейзаж, но и как замысел — от быстрых карандашных эскизов до подробных рисунков реализованных и нереализованных проектов. Выставка станет частью темы «Открытость и преемственность поколений», которую в этом году выбрала «Архбиеннале». Экспозиция объединит художественную память о Петербурге с современной архитектурной практикой.