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Работы ленинградских мастеров и бесплатные лекции: выставка «Архиграфика. Печать города» откроется на «Архбиеннале’26»

С 7 ноября по 15 декабря увидеть экспозицию можно будет в выставочном пространстве «Общества поощрения художеств» на Шпалерной, 35. Ее подготовили вместе с Ассоциацией «Объединение архитектурных мастерских» (ОАМ) в рамках культурной программы 10-й юбилейной Биеннале «Архитектура Петербурга».

«Начало навигации» — О.Б. Фронтинский
Изображения: предоставлены «Обществом поощрения художеств»

«Начало навигации» — О.Б. Фронтинский

«Белая ночь» — О.Г. Кукушкин
Изображения: предоставлены «Обществом поощрения художеств»

«Белая ночь» — О.Г. Кукушкин

На выставке покажут, каким Петербург видели художники разных поколений. В экспозицию вошли работы мастеров ленинградской школы из коллекции «Общества поощрения художеств» и частных собраний — в том числе Олега Фронтинского, Виктора Вальцефера, Олега Кукушкина, Владимира Ветрогонского, Виктора Вильнера и Юрия Васильева.

Название проекта отсылает одновременно к технике эстампа и к городскому следу, который остается в памяти. На бумаге художники сохраняли не только парадные ансамбли, но и обычные улицы, детали и здания, часть которых со временем исчезла.

Один из разделов посвятят современной архитектурной графике. В нем покажут работы архитекторов-художников из бюро FUTURA-ARCHITECTS, «Тектоника», UMBRA и мастерской «Прохрам». Здесь архитектура предстает не только как уже существующий городской пейзаж, но и как замысел — от быстрых карандашных эскизов до подробных рисунков реализованных и нереализованных проектов. Выставка станет частью темы «Открытость и преемственность поколений», которую в этом году выбрала «Архбиеннале». Экспозиция объединит художественную память о Петербурге с современной архитектурной практикой.

«Строительство моста» — В.С. Вильнер
Изображения: предоставлены «Обществом поощрения художеств»

«Строительство моста» — В.С. Вильнер

«Последний снег» — О.Б. Фронтинский
Изображения: предоставлены «Обществом поощрения художеств»

«Последний снег» — О.Б. Фронтинский

Выставка включает бесплатную лекционную программу.

  • 14 ноября в 15:00 кандидат искусствоведения Руслан Бахтияров расскажет о Петербурге, Петрограде и Ленинграде в живописи и графике — от гравюр XVIII века до ленинградского камерного пейзажа 1920–1930-х годов. Отдельно речь пойдет об утраченных зданиях, которые сохранились только на рисунках художников.
  • 15 ноября в 15:00 доцент СПГХПА имени А. Л. Штиглица Анна Корнильева проведет лекцию об образе Петербурга в творчестве группы «Одиннадцать».
  • 9 ноября в 19:00 дизайнер и преподаватель СПГХПА Людмила Чулкстан расскажет о цветовой палитре города — от барокко и классицизма до официальной системы 1966 года.
  • 21 ноября в 16:00 здесь же проведут аукцион. На торги выставят эстампы и графические листы с видами Ленинграда и Петербурга, а также работы современных архитекторов и художников. Среди лотов будут произведения участников выставки. Аукцион пройдет очно, а его онлайн-версию проведет площадка «Мешок».

Все лекции бесплатные, но для участия нужна предварительная регистрация. Количество мест ограничено.

«Архбиеннале’26» — деловое событие в сфере архитектуры и градостроительства, на котором эксперты представляют широкой аудитории знаковые проекты Петербурга и Ленобласти. В этом году среди спикеров мероприятия заявлены директор Александринского театра Александр Малич, директор Музыкального театра имени Шаляпина Юлия Стрижак, худрук центра Сергея Курехина Анастасия Курехина и руководитель выставочной деятельности «Эрарты» Павел Маркайтис.

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