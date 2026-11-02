После сбоя у крупнейшего российского провайдера перестала работать часть сайтов

О «крупном инциденте» сообщил в ночь на 2 ноября хостинг-провайдер и регистратор Beget. После этого перестали загружаться сайты. Недоступны также оказались почтовые ящики, зарегистрированные на хостинге.
Мониторинг Detector404.ru зафиксировал тысячи жалоб за последние несколько часов. В последнем сообщении в соцсетях Beget сообщил, что «проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры». Сейчас инженеры «выполняют ручную настройку инфраструктуры» в дата‑центрах.
Последние масштабные сбои в рунете произошли в первой половине октября. Их причиной стали атаки беспилотников на дата-центры компании «Яндекс» — за несколько дней налетам БПЛА подверглись сразу три объекта: в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Последняя пришлась на воскресенье, 11 октября.
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