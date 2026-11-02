После сбоя у крупнейшего российского провайдера перестала работать часть сайтов

Мониторинг Detector404.ru зафиксировал тысячи жалоб за последние несколько часов. В последнем сообщении в соцсетях Beget сообщил, что «проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры». Сейчас инженеры «выполняют ручную настройку инфраструктуры» в дата‑центрах.

Последние масштабные сбои в рунете произошли в первой половине октября. Их причиной стали атаки беспилотников на дата-центры компании «Яндекс» — за несколько дней налетам БПЛА подверглись сразу три объекта: в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Последняя пришлась на воскресенье, 11 октября.