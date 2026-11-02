Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

После сбоя у крупнейшего российского провайдера перестала работать часть сайтов

О «крупном инциденте» сообщил в ночь на 2 ноября хостинг-провайдер и регистратор Beget. После этого перестали загружаться сайты. Недоступны также оказались почтовые ящики, зарегистрированные на хостинге.

Mrunknown6T9 / Shutterstock

Мониторинг Detector404.ru зафиксировал тысячи жалоб за последние несколько часов. В последнем сообщении в соцсетях Beget сообщил, что «проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры». Сейчас инженеры «выполняют ручную настройку инфраструктуры» в дата‑центрах.

Последние масштабные сбои в рунете произошли в первой половине октября. Их причиной стали атаки беспилотников на дата-центры компании «Яндекс» — за несколько дней налетам БПЛА подверглись сразу три объекта: в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Последняя пришлась на воскресенье, 11 октября.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: