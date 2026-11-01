Михайловский замок откроют для бесплатного посещения 4 ноября

Посетителям будут доступны исторические интерьеры Михайловского замка, покои императрицы Марии Федоровны, оригинальная скульптура Летнего сада и произведения отечественного искусства из постоянной экспозиции, сообщили в Русском музее.

Также можно будет увидеть две временные выставки – «Пелагея Шурига. 1900–1980» и «Всеволод Воинов. Художник, музейщик, критик». Экспозиции знакомят с живописью, графикой, скульптурой и декоративно-прикладным искусством.

Для бесплатного посещения можно оформить электронный билет на определенное время или получить его в кассе замка 4 ноября в порядке живой очереди. В Русском музее предупреждают, что количество билетов ограничено.