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Михайловский замок откроют для бесплатного посещения 4 ноября

В День народного единства посетители смогут увидеть постоянную экспозицию и временные выставки. Музей перейдет на продленный режим работы – с 10:00 до 22:00.

Посетителям будут доступны исторические интерьеры Михайловского замка, покои императрицы Марии Федоровны, оригинальная скульптура Летнего сада и произведения отечественного искусства из постоянной экспозиции, сообщили в Русском музее.

Также можно будет увидеть две временные выставки – «Пелагея Шурига. 1900–1980» и «Всеволод Воинов. Художник, музейщик, критик». Экспозиции знакомят с живописью, графикой, скульптурой и декоративно-прикладным искусством.

Для бесплатного посещения можно оформить электронный билет на определенное время или получить его в кассе замка 4 ноября в порядке живой очереди. В Русском музее предупреждают, что количество билетов ограничено.

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