В Летнем саду высадили тюльпаны к будущей весне

В Петровском огороде Красного сада состоялась ежегодная посадка луковиц тюльпанов. В мероприятии приняли участие воспитанники петербургских детских садов вместе с родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками, сообщил Русский музей.

Тюльпаны в Красном саду высаживают уже много лет. Например, осенью 2022 года сотрудники Русского музея посадили здесь 4,5 тысячи луковиц в рамках акции, приуроченной к столетию реставрационного отдела музея.

Высаженные в этом году тюльпаны распустятся весной. Тогда юные участники смогут вернуться в Летний сад и увидеть результат своей работы.



