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В Летнем саду высадили тюльпаны к будущей весне

К традиционной посадке цветов в этом году присоединились петербургские семьи.

Савва Приходько/Русский музей

В Петровском огороде Красного сада состоялась ежегодная посадка луковиц тюльпанов. В мероприятии приняли участие воспитанники петербургских детских садов вместе с родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками, сообщил Русский музей.

Тюльпаны в Красном саду высаживают уже много лет. Например, осенью 2022 года сотрудники Русского музея посадили здесь 4,5 тысячи луковиц в рамках акции, приуроченной к столетию реставрационного отдела музея.

Высаженные в этом году тюльпаны распустятся весной. Тогда юные участники смогут вернуться в Летний сад и увидеть результат своей работы.


 

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