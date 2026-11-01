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Предпринимателей Петербурга хотят обязать убирать снег с тротуаров

Владельцам кафе, магазинов и других заведений на первых этажах жилых домов могут поручить уборку прилегающей территории.

Agnes Kantaruk/Shutterstock

Госжилинспекция Петербурга подготовила проект поправок к городским правилам благоустройства. Он предусматривает новые обязанности для владельцев нежилых помещений в многоквартирных домах.

Предпринимателям предлагают убирать снег, наледь и мусор на расстоянии до трех метров от входа в помещение, вдоль его фасада, но не дальше бордюра. Делать это потребуется в промежутках между уборками коммунальных служб. Также владельцев помещений хотят обязать устанавливать и очищать урны у входов.

Сейчас городские правила лишь рекомендуют бизнесу следить за чистотой прилегающих тротуаров. Если поправки примут, за нарушение новых требований владельцам помещений может грозить административная ответственность, сообщает «Фонтанка».

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