В Стрельне заложили первый камень будущего этнопарка

Церемония установки закладного камня прошла на территории общественного пространства «Стрельнинская бухта». Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко.

Над концепцией парка работают специалисты Российского этнографического музея, Кунсткамеры и Русского географического общества. В его оформлении планируют отразить особенности архитектуры, быта и традиций.

Церемонию приурочили к Году единства народов России. После установки камня участники мероприятия посетили фотовыставку «Россия в лицах: единство в многообразии» и высадили яблони, которые станут основой сада будущего парка.

О планах создать этнопарк в Стрельне стало известно в июне 2026 года. Тогда в Смольном представили концепцию проекта. Парк планируют разместить на берегу Финского залива, к западу от «Стрельнинской бухты».

Территорию этнопарка планируют разделить на несколько тематических зон, посвященных разным народам России.