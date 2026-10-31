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В Петербурге расширят автопарк социального такси

В 2027 году услуги социального такси в Петербурге будут оказывать 33 организации вместо нынешних 27. Количество автомобилей для льготных перевозок также увеличится.

Ultraskrip/Shutterstock

Как сообщают Ведомости со ссылкой на городской комитет по транспорту, сейчас для перевозок используют 1343 обычных автомобиля и 34 машины, оборудованные для пассажиров на инвалидных колясках. В 2027 году их станет 1544 и 41 соответственно.

Все автомобили уже прошли проверку комиссии, в которую вошли представители общественных организаций. Город компенсирует от 50 до 90% стоимости поездок.

За девять месяцев 2026 года петербуржцы воспользовались социальным такси 631 841 раз.

Социальное такси помогает горожанам, имеющим право на льготы, добираться до социально значимых объектов, например поликлиник и реабилитационных центров.

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