В Петербурге расширят автопарк социального такси

В 2027 году услуги социального такси в Петербурге будут оказывать 33 организации вместо нынешних 27. Количество автомобилей для льготных перевозок также увеличится.
Как сообщают Ведомости со ссылкой на городской комитет по транспорту, сейчас для перевозок используют 1343 обычных автомобиля и 34 машины, оборудованные для пассажиров на инвалидных колясках. В 2027 году их станет 1544 и 41 соответственно.
Все автомобили уже прошли проверку комиссии, в которую вошли представители общественных организаций. Город компенсирует от 50 до 90% стоимости поездок.
За девять месяцев 2026 года петербуржцы воспользовались социальным такси 631 841 раз.
Социальное такси помогает горожанам, имеющим право на льготы, добираться до социально значимых объектов, например поликлиник и реабилитационных центров.
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