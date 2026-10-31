Петербуржцы впервые смогут покататься на главном льду «СКА Арены»

В первый день мероприятие пройдет совместно с хоккейным клубом «Шанхай Дрэгонс», а во второй — со СКА. Организаторы обещают музыку и сюрпризы от команд. Во время катаний на арене также можно будет перекусить и согреться горячими напитками.

В оба дня запланировано по три сеанса продолжительностью 75 минут: с 14:00 до 15:15, с 16:00 до 17:15 и с 18:00 до 19:15. Попасть на лед можно будет через вход № 3 со стороны проспекта Юрия Гагарина.

Билеты уже продаются на официальном сайте «СКА Арены». Организаторы предупреждают, что проката коньков не будет, поэтому посетителям нужно взять свои.