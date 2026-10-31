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Эрмитаж можно будет посетить бесплатно 4 ноября

В День народного единства бесплатный вход будет действовать сразу в нескольких музейных комплексах Эрмитажа.

pdeminhiker/Shutterstock

Петербуржцы и гости города смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, Главный штаб, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I.

Билеты можно будет оформить на сайте музея 1 и 2 ноября, а 4 ноября – получить в кассах. При этом в Эрмитаже предупредили, что их количество ограничено. Кассы Главного музейного комплекса и Главного штаба будут работать с 11:00 до 17:00.

В Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» можно будет попасть только с экскурсией. Касса центра 4 ноября откроется в 10:15.

Следующие бесплатные дни для всех посетителей Эрмитажа пройдут 7 декабря, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 12 апреля, 18 мая и 5 октября.

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