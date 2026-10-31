Первый снег в Петербурге может выпасть уже 4 – 5 ноября

В Петербурге первые снежинки могут появиться уже 4 – 5 ноября, а в Ленинградской области – 3 ноября. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, снег пока не будет задерживаться на земле, однако к концу следующей недели похолодание может создать проблемы на дорогах.

В субботу, 31 октября, дожди в Петербурге постепенно прекратятся, а в облаках появятся прояснения. Как поделился синоптик Михаил Леус, температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, в Ленинградской области – от +6 до +11. Ветер будет северо-восточным, 1–6 м/с.

В воскресенье, 1 ноября, осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +3…+5 градусов, днем воздух прогреется до +7…+9. При этом уже вечером 2 ноября, по прогнозу Колесова, в регион вернутся дожди.

Похолодание продолжится и на следующей неделе. К ее концу ночью возможен небольшой минус, а днем температура будет держаться в пределах 0…+5 градусов.